Papa, akciğerindeki tümör ameliyatının ardından bugün hastaneden taburcu edilecek

Papa XIV. Leo, sağ akciğerinin bir kısmının alınmasıyla sonuçlanan ameliyatın ardından hastaneden taburcu olma izni aldı. Bugün, 17 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden Vatikan'a döneceği açıklandı. Bu bilgi, Vatikan basın servisine dayandırılarak Euronews tarafından duyuruldu.

71 yaşındaki ruhani lider, 13 Ekim'de sağ akciğerindeki kanserli tümörün alınması için gerçekleştirilen ameliyattan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Doktorlar, 17 Ekim'de yapılan kan tahlilleri ve göğüs röntgeni sonuçlarını değerlendirerek, klinik durumunun taburcu edilmek için yeterince iyileştiğini onayladı.

Vatikan basın servisine göre, XIV. Leo cumartesi günü öğleden sonra hastaneden ayrılarak Vatikan'a dönecek. Pazar günü ise papa konutunun penceresinden geleneksel «Angelus» duasını okuması planlanıyor.

Daha önce, ameliyat sırasında papanın sağ akciğerinin alt lobunun alındığı bildirilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda kendisinde akciğer adenokarsinomu, yani bir tür akciğer kanseri tespit edildi.

Ameliyat yaklaşık 90 dakika sürdü ve komplikasyonsuz tamamlandı. 15 Ekim'de yapılan röntgen incelemesi, ameliyat edilen akciğerin iyileşme sürecinin iyi gittiğini gösterdi. Doktorlar, papanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.