Anne karnındaki bebeğe karmaşık operasyon yapıldı

·56·Dünya
Anne karnındaki bebeğe karmaşık operasyon yapıldı

Çin'de doktorlar, henüz anne karnındaki bir bebeğin akciğerindeki 5 santimetrelik tümörü özel bir iğne yardımıyla başarıyla yok etti. Bu operasyon fetüsün hayatını kurtarmaya yardımcı oldu. Konuyla ilgili haber «South China Morning Post» tarafından duyuruldu.

Shenzhen ve Hong Kong doktorlarından oluşan tıbbi ekibin, 40 yaşındaki bir kadının 22 haftalık fetüsünde akciğer dokusunun anormal gelişimi olan CPAM teşhis edildikten sonra ameliyat kararı aldığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde tümörün fetüsün sağ göğüs kafesini neredeyse tamamen kapladığı anlaşıldı. Tümör, kalp ve akciğerlere ciddi baskı yapıyordu. Ayrıca fetüsün karın boşluğunda da sıvı birikmişti.

Genellikle bu tür durumlarda doktorlar, karın boşluğunda biriken sıvıyı boşaltma veya tümörü besleyen ana kan damarını kapatma yöntemini kullanırlar. Ancak bu vakada tümör çok sayıda küçük kistten oluşuyordu ve merkezi bir kan damarı bulunmuyordu. Bu nedenle geleneksel tedavi yöntemleri beklenen sonucu vermedi.

Bunun üzerine tıbbi ekip daha karmaşık bir yöntem uygulamaya karar verdi. Yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı ultrason kontrolü altında, özel bir ablasyon iğnesi anne karnı, rahim duvarı ve fetüsün göğüs kafesi yoluyla tümörün merkezine kadar ulaştırıldı.

Ardından özel iğne aracılığıyla mikrodalga teknolojisi devreye sokularak tümör dokusu yüksek ısı etkisiyle içeriden yok edildi. Aktif ısıtma süreci sadece iki dakika sürdü. Bu süre zarfında doktorlar, fetüsün sağlıklı organlarına zarar gelmemesi için süreci titizlikle takip etti.

Ameliyattan sadece üç gün sonra yapılan kontrollerde tümörün hacminin önemli ölçüde küçüldüğü tespit edildi. Aynı zamanda fetüsün karın boşluğunda biriken sıvı da kayboldu.

Daha sonra hamilelik başarıyla devam etti. Hamileliğin 37. haftasında bebek sezaryen yöntemiyle dünyaya geldi. Doğduğunda ağırlığı 2,9 kilogramdı. Bebek, Apgar skoruna göre en yüksek puan olan 10 ile değerlendirildi.

Bebeğin dört aylık olduğunda da kendisini iyi hissettiği ve herhangi bir hastalık belirtisi görülmediği bildirildi. Ayrıca bebeğe ek bir cerrahi müdahale yapılmasına da gerek kalmadı.

Doktorlar, bu başarılı operasyonun anne ve fetüs tıbbı alanında önemli bir yenilik olduğunu ve bu alanda yeni bir dönemi başlatabileceğini vurguladı.

Çin TıbbıFetüs AmeliyatıCPAMMikrodalga AblasyonTıp Teknolojisi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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