Lhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldı

·10·Dünya
Lhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldı

Çin'in Lhasa şehrinde, 71 yaşındaki bir adamın sırtında bulunan ve ağırlığı üç bebeğin toplam ağırlığına denk gelen dev bir tümör cerrahi müdahale ile alındı.

Yaşlı adam bu dev kitle ile hastaneye başvurdu. Tümörün vücudunda yaklaşık 30 yıldır bulunduğu, ancak son iki yılda hızla büyümeye başladığı öğrenildi.

Dev ve yumuşak dokulu kitle, hastanın sol omzundan başlayıp belinin alt kısmına kadar uzanıyordu. Tümörün yüzeyinde belirgin kan damarları görülüyordu. Yapılan tıbbi tetkiklerde kitlenin çevredeki kaslara baskı yaptığı tespit edildi.

Cerrahlar hastayı ameliyat etmeye karar verdi. Tümörün boyutları 56×54×28 santimetre olarak ölçüldü. Uzmanlar kitle üzerinde bir kesi yaparak, onu çevre dokulardan dikkatlice katman katman ayırdı. Bu süreçte tümörü besleyen kan damarları da bağlandı.

Sonuç olarak dev kitle tek parça halinde tamamen çıkarıldı. Need To Know'un haberine göre, tümör 22 pound yani yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaydı. Bu ağırlık, ortalama 7 pound olan üç yeni doğan bebeğin toplam ağırlığına neredeyse eşittir.

Buna rağmen, ameliyat sırasında hasta çok fazla kan kaybetmedi. Doktorlar, cerrahi müdahale sırasındaki kan kaybının yaklaşık 100 mililitre olduğunu belirtti.

İnsanın sırtındaki yara izi ve cerrahi yolla çıkarılmış büyük bir tümör.

Dev tümör çıkarıldıktan sonra cerrahlar hastaya özel bir rekonstrüktif ameliyat da uyguladı. Flep rekonstrüksiyon yöntemi kullanılarak, tümörün çıkarıldığı bölgede oluşan büyük doku kaybı onarıldı.

Çıkarılan kitle üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri, tümörün ana kısmının olgun yağ hücrelerinden oluştuğunu gösterdi.

Hastanın drenajı ameliyattan beş gün sonra çıkarıldı. Cerrahi dikişler ise iki hafta sonra alındı. Yara iyi iyileşti ve ameliyat sonrası dokuz aylık takip sürecinde tümörün yeniden nüksettiğine veya başka bölgelere yayıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Doktorlar, bu tür tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılma riskinin genellikle düşük olduğunu vurguladı. Ancak tümör yerel olarak tekrar ortaya çıkabilir ve bazı durumlarda daha agresif bir tümör formuna dönüşebilir.

Bu nedenle, Lhasa'da tedavi edilen 71 yaşındaki hastanın uzun süre tıbbi gözetim altında tutulması gerekiyor. Bu süreç, düzenli klinik kontrolleri ve gerektiğinde tıbbi tarama testlerini içeriyor.

Bu sıra dışı tıbbi vaka yakın zamanda bilimsel bir tıp dergisinde de yayımlandı. Yayında, doktorların dev tümörü çıkarma sürecinde kullandıkları yöntemler ve cerrahi yaklaşımlar hakkında bilgiler verildi.

Lhasa71 Yaşındaki ErkekTümörCerrahi MüdahaleSağlık
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı13 Ağustos 17:32Sıradan bir sivilce sanılan tümöre 19 yıl sonra gizemli teşhis konulduSıradan bir sivilce sanılan tümöre 19 yıl sonra gizemli teşhis konuldu16 Eylül 19:02İlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildiİlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi29 Ağustos 15:40Dünyada ilk kez bir yılan kanserden tedavi edildiDünyada ilk kez bir yılan kanserden tedavi edildi24 Ağustos 15:0413 yıl görmeyen kadın darbenin ardından yeniden görmeye başladı13 yıl görmeyen kadın darbenin ardından yeniden görmeye başladı18 Ağustos 01:34Cerrah tümör yerine hastanın sağlığını organını aldıCerrah tümör yerine hastanın sağlığını organını aldı29 Temmuz 12:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba