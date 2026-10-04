Lhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldı

Çin'in Lhasa şehrinde, 71 yaşındaki bir adamın sırtında bulunan ve ağırlığı üç bebeğin toplam ağırlığına denk gelen dev bir tümör cerrahi müdahale ile alındı.

Yaşlı adam bu dev kitle ile hastaneye başvurdu. Tümörün vücudunda yaklaşık 30 yıldır bulunduğu, ancak son iki yılda hızla büyümeye başladığı öğrenildi.

Dev ve yumuşak dokulu kitle, hastanın sol omzundan başlayıp belinin alt kısmına kadar uzanıyordu. Tümörün yüzeyinde belirgin kan damarları görülüyordu. Yapılan tıbbi tetkiklerde kitlenin çevredeki kaslara baskı yaptığı tespit edildi.

Cerrahlar hastayı ameliyat etmeye karar verdi. Tümörün boyutları 56×54×28 santimetre olarak ölçüldü. Uzmanlar kitle üzerinde bir kesi yaparak, onu çevre dokulardan dikkatlice katman katman ayırdı. Bu süreçte tümörü besleyen kan damarları da bağlandı.

Sonuç olarak dev kitle tek parça halinde tamamen çıkarıldı. Need To Know'un haberine göre, tümör 22 pound yani yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaydı. Bu ağırlık, ortalama 7 pound olan üç yeni doğan bebeğin toplam ağırlığına neredeyse eşittir.

Buna rağmen, ameliyat sırasında hasta çok fazla kan kaybetmedi. Doktorlar, cerrahi müdahale sırasındaki kan kaybının yaklaşık 100 mililitre olduğunu belirtti.

Dev tümör çıkarıldıktan sonra cerrahlar hastaya özel bir rekonstrüktif ameliyat da uyguladı. Flep rekonstrüksiyon yöntemi kullanılarak, tümörün çıkarıldığı bölgede oluşan büyük doku kaybı onarıldı.

Çıkarılan kitle üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri, tümörün ana kısmının olgun yağ hücrelerinden oluştuğunu gösterdi.

Hastanın drenajı ameliyattan beş gün sonra çıkarıldı. Cerrahi dikişler ise iki hafta sonra alındı. Yara iyi iyileşti ve ameliyat sonrası dokuz aylık takip sürecinde tümörün yeniden nüksettiğine veya başka bölgelere yayıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Doktorlar, bu tür tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılma riskinin genellikle düşük olduğunu vurguladı. Ancak tümör yerel olarak tekrar ortaya çıkabilir ve bazı durumlarda daha agresif bir tümör formuna dönüşebilir.

Bu nedenle, Lhasa'da tedavi edilen 71 yaşındaki hastanın uzun süre tıbbi gözetim altında tutulması gerekiyor. Bu süreç, düzenli klinik kontrolleri ve gerektiğinde tıbbi tarama testlerini içeriyor.

Bu sıra dışı tıbbi vaka yakın zamanda bilimsel bir tıp dergisinde de yayımlandı. Yayında, doktorların dev tümörü çıkarma sürecinde kullandıkları yöntemler ve cerrahi yaklaşımlar hakkında bilgiler verildi.