Roma'da Papa'ya tespih fırlatıldı: XIV. Leo bu olaya nasıl tepki verdi? (video)
Peru'da Papa XIV. Leo ile yaşanan beklenmedik olay uluslararası medyanın dikkatini çekti. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplandığı tören öncesinde kalabalığın arasından fırlatılan bir tespih, pontifin sağ gözünün yakınına isabet etti. Ancak bu bir saldırı değil, sadece dikkatini çekmek ve dua ettirmek isteyen bir ziyaretçinin dikkatsiz bir hareketiydi.
Papamobil'deki yolculuk beklenmedik olayla kesilmedi
Olay, 16 Kasım 2026 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde gerçekleşti. XIV. Leo, altı günlük ziyaretini tamamlama arifesinde veda ayini olan büyük halka açık ayin öncesinde papamobil ile toplanan insanların yanından geçiyordu.
O sırada kalabalığın arasından fırlatılan bir nesne yüzüne, sağ gözünün altına çarptı. Video görüntülerinde pontifin yüzünü tuttuğu ve acı hissettiği görülüyor. İlk raporlara göre ona çarpan nesne bir tespihti.
Buna rağmen XIV. Leo hareketini durdurmadı. İnsanlarla selamlaşmaya devam etti ve planlanan törene katıldı. Olayın ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.
Tespih neden Papa'ya fırlatıldı?
Büyük dini etkinliklerde ziyaretçiler, Papa'nın kendilerine dua etmesi veya eşyalarını kutsaması umuduyla tespih, bayrak, oyuncak ve diğer eşyaları ona ulaştırmaya çalışırlar. Bazen bunun için eşyaları papamobil yönüne fırlatırlar.
Bu sefer de tespihi fırlatan kişinin amacının Papa'ya hediye vermek ve duasını almak olduğu söyleniyor. Ancak bu tür hareketler tehlikeli olabilir: Fırlatılan nesnenin pontifin kendisine veya onu takip edenlere zarar verme ihtimali vardır.
XIV. Leo tespihi fırlatan kişiyi affetti
Roma'ya dönüş yolunda uçakta gazetecilerle sohbet eden Papa, olaya esprili bir dille yaklaştı. Perulu bir gazeteci yaşanan durum için özür dilediğinde, XIV. Leo bu kişiyi affettiğini söyledi.
Pontif, tespihi fırlatan kişinin hareketini derin bir inanç ve ona tespih hediye etme arzusuyla açıkladı. Hatta bu olayı şakayla hatırlatarak, tespihin insanın kalbinde kalan bir şey olduğunu, bu sefer ise gözünün etrafında da bir iz bıraktığını vurguladı.
Peru ziyaretinin sonu
XIV. Leo, Peru'daki altı günlük gezisi sırasında ülkenin birkaç bölgesini ziyaret etti. Lima'daki veda ayini ise Güney Amerika'ya yaptığı 12 günlük gezinin sonundaki önemli etkinliklerden biri oldu.
Tespihle ilgili olay, halka açık etkinliklerdeki güvenlik konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ziyaretçilerin samimi inanç ve saygı ifadesi olarak yaptıkları hareketler bile dikkatsizlik nedeniyle beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor.
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