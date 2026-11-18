Peru'da Papa XIV. Leo ile yaşanan beklenmedik olay uluslararası medyanın dikkatini çekti. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplandığı tören öncesinde kalabalığın arasından fırlatılan bir tespih, pontifin sağ gözünün yakınına isabet etti. Ancak bu bir saldırı değil, sadece dikkatini çekmek ve dua ettirmek isteyen bir ziyaretçinin dikkatsiz bir hareketiydi.

Papamobil'deki yolculuk beklenmedik olayla kesilmedi

Olay, 16 Kasım 2026 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde gerçekleşti. XIV. Leo, altı günlük ziyaretini tamamlama arifesinde veda ayini olan büyük halka açık ayin öncesinde papamobil ile toplanan insanların yanından geçiyordu.

O sırada kalabalığın arasından fırlatılan bir nesne yüzüne, sağ gözünün altına çarptı. Video görüntülerinde pontifin yüzünü tuttuğu ve acı hissettiği görülüyor. İlk raporlara göre ona çarpan nesne bir tespihti.

Buna rağmen XIV. Leo hareketini durdurmadı. İnsanlarla selamlaşmaya devam etti ve planlanan törene katıldı. Olayın ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.