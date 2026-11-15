Papa askeri helikopterde: Peru'da beklenmedik ve ilginç bir yolculuk (video)

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Papa askeri helikopterde: Peru'da beklenmedik ve ilginç bir yolculuk (video)

Papa XIV. Leo, Peru'ya gerçekleştirdiği apostolik ziyaret kapsamında dünya kamuoyunu şaşırtan sıra dışı bir adım attı. Papa, Peru Hava Kuvvetleri'ne ait bir «Mi-17» askeri helikopteriyle And Dağları'nın uzak bölgelerinden birine uçtu. Bu yolculuk, sosyal medyada ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

«Papakopter» ve kokpitteki ilginç anlar

Perulu askeri pilotlar, Papa'ya özel olarak tahsis edilen bu hava aracına şaka yollu «Papakopter» (Popecopter) adını verdiler. Uçuş sırasında beklenmedik bir olay yaşandı: Papa XIV. Leo doğrudan kokpite girerek özel bir kulaklık taktı, iki pilotun arasına oturdu ve And Dağları'nın muhteşem manzarasını bizzat izledi. Bu anları yansıtan video görüntüleri internet kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

Uçuş verileri

Detaylar ve bilgiler

Tarih ve yer

14 Kasım 2026, Peru (Chiclayo — Santa Cruz de Succhabamba)

Hava aracı

Peru Hava Kuvvetleri'ne ait «Mi-17» helikopteri («Papakopter»)

Mesafe ve süre

Deniz seviyesinden 2100 metre yükseklik, yaklaşık 40 dakikalık uçuş

Güvenlik önlemleri

Gökyüzünde üç adet «Mi-17» askeri helikopteri daha eşlik etti

Ziyaretin önemi ve eski bir sözün tutulması

Bu ziyaretin önemi, Papa'nın daha önce Chiclayo piskoposu olarak görev yaptığı yıllarda bu ücra Santa Cruz de Succhabamba şehrine gitmek için arabayla tam 4,5 saatlik zorlu bir yol kat etmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Bu kez sözünü tutarak eski piskoposluğunun en uzak noktasına helikopterle ulaştı ve yerel halk için özel bir ayin (messa) düzenledi. Papa'nın bulunduğu ana hava aracının güvenliğini sağlamak amacıyla gökyüzünde Peru Hava Kuvvetleri'ne ait üç «Mi-17» helikopteri daha ona eşlik etti.

Sizce Papa'nın bu tür sıra dışı ve halka açık adımlar atması kamuoyunda nasıl bir etki yaratıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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