Trump makyaj alışkanlığı hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, makyaj yapmadığında bir cesede benzediğini söyledi. Trump, bu açıklamayı 16 Ekim'de Georgia eyaletinin Dalton şehrinde Cumhuriyetçi adaylara destek amacıyla düzenlenen seçim mitinginde yaptı.

Miting sırasında Trump, Demokrat Senatör Jon Ossoff'un makyaj için yaptığı harcamaları eleştirdi. Trump, senatörün makyaj hizmetlerine büyük miktarda para harcadığını ve sürekli bir makyaj sanatçısından destek aldığını iddia etti.

Trump, "Buna tüm gücünü harcıyor. Bir makyaj sanatçısı var, her zaman birlikteler. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama buna çok fazla para harcıyor," dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Ossoff'un Senato tarihindeki diğer tüm erkek ve kadın senatörlerden daha fazla parayı makyaja harcadığını öne sürdü. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından tam olarak doğrulanmadı.

Trump, kendi makyaj alışkanlığı hakkında da konuştu.

ABD Başkanı, "Ben çok az makyaj yapıyorum ve bunu kendim hallediyorum. Çünkü biraz makyaj yapmazsam bir cesede benziyorum. Ben ise böyle görünmek istemiyorum," ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması sosyal medyada ve uluslararası basında tartışmalara yol açtı.