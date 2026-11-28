Gürcistan'da Çinli bir aile için taşıyıcı annelik yapan Özbek kadın hayatını kaybetti
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki kliniklerden birinde taşıyıcı annelik programı kapsamında hamile kalan 31 yaşındaki kadın, doğumdan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Merhumenin Çinli bir aile için taşıyıcı annelik yaptığı ve Özbekistan vatandaşı olduğu bildirildi.
Novosti Gruzii'nin Radio Ozodlik'e dayandırdığı habere göre, kadın 11 Kasım'da Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniği'nde 36 haftalık hamilelik sürecinin ardından doğum yaptı. Doğumdan birkaç saat sonra şiddetli kanama geçiren kadın hayatını kaybetti. Bebek sağlıklı doğdu.
Kadının Çinli bir aile için çocuk dünyaya getirdiği belirtildi. Bu, onun taşıyıcı annelik kapsamındaki ilk programıydı.
Embriyo transferi işlemi Gürcistan-Almanya Üreme Tıbbı Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkez müdürü Nino Museridze yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının sağlıklı olduğunu ve işlem öncesinde gerekli tüm tıbbi kontrollerden geçtiğini söyledi.
Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniği ise kadının ölümüyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ceza davası açıldığını doğruladı. Soruşturma, ülkenin Ceza Kanunu'nun 116. maddesi olan 'taksirle ölüme sebebiyet verme' kapsamında yürütülüyor.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tıbbi ve Farmasötik Faaliyetleri Düzenleme Ajansı da olayla ilgili inceleme başlattı.
Gürcistan'ın Rustavi 2 televizyon kanalı, merhumenin Özbekistan vatandaşı olduğunu bildirdi.
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