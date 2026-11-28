Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki kliniklerden birinde taşıyıcı annelik programı kapsamında hamile kalan 31 yaşındaki kadın, doğumdan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Merhumenin Çinli bir aile için taşıyıcı annelik yaptığı ve Özbekistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Novosti Gruzii'nin Radio Ozodlik'e dayandırdığı habere göre, kadın 11 Kasım'da Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniği'nde 36 haftalık hamilelik sürecinin ardından doğum yaptı. Doğumdan birkaç saat sonra şiddetli kanama geçiren kadın hayatını kaybetti. Bebek sağlıklı doğdu.

Kadının Çinli bir aile için çocuk dünyaya getirdiği belirtildi. Bu, onun taşıyıcı annelik kapsamındaki ilk programıydı.