Gürcistan'da 13 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı ikiz bebek dünyaya getirdi

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Gürcistan'da 13 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı ikiz bebek dünyaya getirdi

Gürcistan'ın Marneuli şehrinde 13 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilk olarak insan hakları savunucusu Samira Bayramova tarafından duyuruldu. Bayramova, 13 yaşındaki kızın Azerbaycan vatandaşı olduğunu, onunla evli olan erkeğin ise Gürcistan vatandaşı olduğunu belirtti. Bu bilgiler şu an için insan hakları savunucusunun açıklamalarına dayanmaktadır.

Bebeklerin dünyaya geldiği sağlık kuruluşu, olayla ilgili kolluk kuvvetlerine başvurdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir ceza davası kapsamında soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 140. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürütülmektedir. Söz konusu madde, 16 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girmeyi suç saymaktadır.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kimliği ve hakkında hangi yasal işlemlerin uygulandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MarneuliSamira BayramovaGürcistan İçişleri BakanlığıÇocuk İstismarıReşit Olmayanlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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