Çin'de 75 yaşındaki kadın 10 yıllık birikimi olan 450 bin doları güzellik salonuna harcadı

Çin'in Şanghay şehrinde 75 yaşındaki bir kadın, güzellik bakımları için yıllardır biriktirdiği parasını kaybetti. Salon hizmetlerine toplamda 3 milyon yuan — yaklaşık 450 bin dolar harcadı.

Edinilen bilgilere göre kadın, 2016 yılından bu yana Yongqi Beauty and Hairdressing şirketinin bir şubesine ve onunla bağlantılı tıbbi estetik merkezine düzenli olarak gidiyordu. Orada cilt germe, iple yüz germe, kaş ve dudaklara kalıcı makyaj gibi çeşitli işlemler yaptırdı.

Kadının kızı, annesinin birikimlerinin neredeyse tükendiğini öğrenince Şanghay'daki televizyon kanallarından birine başvurdu. Belgelerin incelenmesi sırasında bazı hizmetlerin fiyatlarının piyasa değerinden 10-20 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Örneğin, birkaç işlemi içeren dudaklara kalıcı makyaj prosedürü için kadından yaklaşık 39 bin 800 yuan — 6 bin dolar alındığı belirlendi. Hesaplamalarda aynı hizmetin birkaç kez faturalandırıldığı da tespit edildi.

Ayrıca kadına başka bir estetik merkezinde 300 bin yuanlık bir hizmet teklif edildiği, ancak işlemin yapılmayıp başka kozmetik prosedürlerle değiştirildiği anlaşıldı. Salon yetkilileri ise tüm fiyatların açıkça belirtildiğini ve hizmetlerin müşterinin rızasıyla yapıldığını savundu.

Sonuç olarak salon, kadınla anlaşmaya vararak önceden ödenen tutarın harcanmayan kısmının bir bölümünü iade etti.