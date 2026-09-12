Savunma bakanlarının 'kara talihi': Gürcistan'ın eski bakanı yolsuzluk suçlamasıyla hapse girdi

Gürcistan siyasi elitleri ve savunma sistemi, büyük bir yolsuzluk darbesi daha aldı. Ülkenin eski Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, savcılıkla yaptığı usuli anlaşmanın ardından mahkeme kararıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce başka bir ceza davasından hüküm giymiş olan eski bakan ve akrabası Vasil Mxeidze, bu kez yeni bir rüşvet davasında soruşturma makamlarıyla uzlaşmaya gitmek zorunda kaldı. En şaşırtıcı olanı ise, bu kararla birlikte Gürcistan'ın modern tarihinde hapse atılan eski savunma bakanlarının sayısının beşe ulaşmasıdır; bunlardan üçü Mihail Saakaşvili döneminde, ikisi ise mevcut 'Gürcü Rüyası' iktidarı döneminde orduyu yönetmişti. Peki, Juansher Burchuladze ne kadar rüşvet almakla suçlandı, akrabasını nasıl bir ceza bekliyor ve Gürcistan'da savunma bakanlığı makamı neden doğrudan hapse götüren 'lanetli bir koltuk' haline geldi?

Savcılıkla anlaşma: 5 yıl ceza, 3 yıl hapis ve 1 milyon lari para cezası

Mahkeme tarafından eski üst düzey yetkiliye yönelik yasal ceza belirlendi:

Usuli anlaşma yapıldı: Juansher Burchuladze ve akrabası Vasil Mxeidze, rüşvet alma suçlamasıyla açılan yeni ceza davasında suçlarını kabul ederek savcılıkla soruşturma anlaşması imzaladı;

Burchuladze'ye 5 yıllık hüküm: Eski bakana toplam 5 yıl hapis cezası verildi; bunun 3 yılını fiilen hapiste geçirecek, geri kalan 2 yılı ise ertelemeli ceza olarak kabul edilecek;

1 milyon larilik devasa para cezası: Hapis cezasının yanı sıra Burchuladze, devlet hazinesine 1 milyon lari (yaklaşık 383,1 bin dolar) tutarında büyük bir para cezası ödemek zorunda;

Akrabasına da ceza kaçınılmaz: Vasil Mxeidze 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı (bunun 1 yıl 2 ayı fiili hapis, 3 yılı ertelemeli) ve 100 bin lari (38,3 bin dolar) para cezası aldı.

Gürcü savunma bakanlarını kovalayan 'kara talih': Parmaklıklar ardındaki 5 generalissimus

Gürcistan'da savunma bakanlığı görevi, ülke siyasetindeki en tehlikeli makamlardan biri olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tutuklanan beş eski bakanın kronolojisi şöyle:

İrakli Okruaşvili (2004–2006): Saakaşvili döneminin en ünlü ve tartışmalı bakanlarından biri; daha sonra muhalefete geçti, defalarca tutuklandı ve yargılandı;

Georgi Baramidze (2004 yılında yaklaşık 6 ay): Savunma birimini kısa bir süre yönetti, çeşitli siyasi ve askeri çatışmaların merkezinde yer aldı;

Baço Ahalaia (2009–2012): Sert yönetim, mahkumlara işkence ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla birçok ceza davasının baş kahramanı oldu;

İrakli Garibaşvili (2019–2021): 'Gürcü Rüyası' döneminde bakan ve daha sonra Başbakan oldu, çeşitli yolsuzluk soruşturmaları ve iddiaların altında kaldı;

Juansher Burchuladze (2021–2024): Orduyu üç yıl yönetti, istifasından kısa bir süre sonra büyük bir yolsuzluk ve rüşvet davası nedeniyle mahkeme salonundan doğrudan parmaklıklar ardına yollandı.

Askeri bütçe ve yolsuzluk: Ordu neden hedefte?

Siyasi uzmanlara göre, savunma bakanlarının peş peşe cezai sorumluluğa çekilmesi sistemdeki birkaç faktörle ilişkili:

Devasa finansal akışlar: Savunma sektörü, ülke bütçesinden en büyük payı alan ve alımları genellikle devlet sırrı olarak gizlenen en kapalı yapı olarak kabul ediliyor;

İktidar değişimindeki intikam ve temizlikler: Her yeni siyasi dalga, önceki yöneticilerin askeri sözleşmelerini ve devlet alımlarını titizlikle incelemeyi bir gelenek haline getirdi;

İç siyasi disiplin sinyali: Burchuladze'nin hapsedilmesi, mevcut hükümetin kendi ekibinden gelen eski yöneticileri bile mali suçlar ortaya çıktığında korumayacağına dair kamuoyuna verilen net bir mesaj olabilir.

Juansher Burchuladze'nin 3 yıllık hapis cezası ve milyonluk para cezası, Gürcistan'da kanun önünde kimsenin dokunulmaz olmadığını gösterirken, askeri görevlerin yüksek yolsuzluk riskini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Gürcistan'da beş savunma bakanının peş peşe hapse girmesi gerçek bir yolsuzlukla mücadele sonucu mu, yoksa yeni bir siyasi temizlik ve intikam operasyonu mu? Askeri alımlar ve savunma bütçesi üzerinde kamu denetimi kurulabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Gürcistan'daki bu sansasyonel mahkeme kararının analizini tüm analiz meraklılarına ulaştırın!