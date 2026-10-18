Ay'da konaklamanın maliyeti ne kadar? Fiyat 10 milyon doları aşıyor

·13·Dünya
Ay'da konaklamanın maliyeti ne kadar? Fiyat 10 milyon doları aşıyor

Kaliforniyamerkezli bir girişim, Ay'da inşa edilmesi planlanan otelde ilk konaklayan turistlerden 1 milyon dolara kadar ön ödeme kabul etmeye başladı. Proje hayata geçerse, insanlar tarihte ilk kez Ay yüzeyindeki bir otelde tatil yapma fırsatına sahip olabilir.

21 yaşındaki Skyler Chan tarafından kurulan GRU Space girişimi, 2032 yılına kadar dünyanın ilk Ay otelini açmayı planlıyor. Şirket, şimdiden uzaya ilgi duyan ve büyük miktarda yatırım yapmaya hazır olan müşterilerden rezervasyon için ön ödemeler alıyor.

Oteldeki odaların nihai fiyatı henüz belli değil. Ancak Chan, her bir odanın maliyetinin 10 milyon doları aşabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, müşterilerin bu tutarı tek seferde ödemeleri gerekmiyor. Seçilen hizmetlere ve şartlara bağlı olarak şirket, 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında ön ödeme kabul ediyor.

Daha önce de Ay'da otel inşa etmeyi planlayan şirketler oldu. Ancak GRU Space projesinin benzersiz yanı, inşaat yönteminde yatıyor. Şirket, Dünya'dan Ay'a inşaat malzemeleri ve ağır ekipman taşımak yerine robotik sistemler kullanmayı planlıyor. Bu robotlar, Ay toprağından dayanıklı bloklar üreterek ve bunları birleştirerek Ay'ın zorlu ve karmaşık koşullarına dayanıklı yapılar inşa edecek.

Proje kapsamında inşaat çalışmalarının 2029 yılında başlaması öngörülüyor. Ancak bu süreç, ilgili makamlardan alınacak izinlere bağlı.

Uzay gemisi içindeki pencere kenarında yer alan konforlu bir yatak odası.

GRU Space kurucusu yaptığı açıklamada, «İnsanların yaşamları boyunca Dünya dışında da yaşama imkanına sahip olabilecekleri önemli bir tarihi dönemde yaşıyoruz. Hedefimize ulaşırsak, Ay ve Mars'ta milyarlarca insan dünyaya gelip oradaki yaşamın güzelliğini hissedebilir» dedi.

Şirketin Dünya dışındaki ilk kalıcı yapıyı inşa etme hedefi şimdilik hayali bir plan gibi görünebilir. Ancak Skyler Chan, sıradan girişimcilerden farklı. Çocukluğundan beri uzaya büyük ilgi duymuş ve hayatını bu hayaline adamıştır.

Chan, ergenlik döneminde Hava Kuvvetleri pilotu olmak için eğitim almaya başladı. Ayrıca NASA desteğiyle geliştirilen ve uzaya gönderilen bir 3D baskı deneyinin oluşturulmasında yer aldı. Daha sonra Berkeley Üniversitesi'nden mezun olmadan önce de kendi bilimsel ve teknik projeleri üzerinde çalışmaya devam etti.

Geçen yıl ise Chan, girişimleri destekleyen ünlü Y Combinator programına kabul edildi. Bu hızlandırıcının tarihinde uzay alanında faaliyet gösteren en genç bağımsız kuruculardan biri oldu.

GRU Space'in planları gerçekleşirse, Ay'da otel kurma fikri bilim kurgudan gerçek bir projeye dönüşebilir. Ancak bunun ne zaman faaliyete geçeceği, odaların nihai fiyatı ve turistleri Ay'a taşıma imkanları, henüz çözülmesi gereken birçok teknik ve organizasyonel konuya bağlı.

GRU SpaceSkyler ChanAy OteliY CombinatorUzay Turizmi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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