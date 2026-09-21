Dünyanın en iyi otelinin hangisi olduğu belirlendi

·18·Dünya
Dünyanın en iyi otelinin hangisi olduğu belirlendi

Hong Kong'daki Rosewood Hong Kong oteli, Paris'te düzenlenen 2026 Dünyanın En İyi 50 Oteli sıralamasında üst üste ikinci kez birinci oldu. Böylece bu sıralama tarihinde iki kez kazanan ilk otel unvanını elde etti.

Tsim Sha Tsui bölgesinde yer alan 65 katlı otel, 2024 sıralamasında 3. sırada yer almıştı. 2025 yılında ise birinciliğe yükseldi. Bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak Asya'nın en iyi oteli unvanını muhafaza etti.

Otelde 413 oda ve 11 restoran bulunmaktadır

Rosewood Hong Kong binasının 43 katında 413 standart ve lüks oda bulunmaktadır. Otel bünyesinde ise 11 restoran hizmet vermektedir.

Bunlar arasında Michelin yıldızlı The Legacy House ve Chaat, Fransız mutfağı üzerine uzmanlaşmış Marmo Bistro, ayrıca Holt's Café gibi popüler mekanlar yer alıyor.

Bina içerisinde iki bar daha faaliyet göstermektedir. Bunlardan biri olan DarkSide , 2024 Asya'nın En İyi Barları listesinde 17. sırada yer almıştır.

Otelde sağlık ve dinlenmeye de özel önem verilmektedir. Burada çok katlı Asaya Spa, yüzme havuzu ve özel tedaviler için tasarlanmış kulübeler bulunmaktadır.

İlk 3 sırayı Asya otelleri aldı

2026 sıralamasında Capella Bangkok oteli, geçen yıla göre bir basamak yükselerek 2. sıraya yerleşti.

Yakınında bulunan Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ise 3. sırada yer aldı. Ayrıca Rosewood markası, en çok takdir edilen otel zinciri için verilen özel ödülü de kazandı.

Dünyanın en iyi 10 oteli

  1. Rosewood Hong Kong — Hong Kong

  2. Capella Bangkok — Tayland

  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Tayland

  4. Atlantis The Royal — Dubai

  5. Passalacqua — Como Gölü, İtalya

  6. Rosewood São Paulo — Brezilya

  7. Mandarin Oriental Qianmen — Pekin, Çin

  8. Upper House Hong Kong — Hong Kong

  9. Chablé Yucatán — Chochola, Meksika

  10. Mandarin Oriental Bangkok — Tayland

Rosewood Hong Kong2026 Dünya Otel SıralamasıCapella BangkokFour Seasons BangkokLüks Seyahat
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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