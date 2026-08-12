Dev balina aile teknesine çarpıp batırdı

ABD’nin Alaska eyaletinde bir aile için sıradan bir gece beklenmedik şekilde ölüm kalım mücadelesine dönüştü. Anne, baba ve 23 yaşındaki oğulları teknede uyurken dev bir balina tekneye çarparak onu batırmaya başladı.

Olay, Glacier Bay bölgesinde yaklaşık saat 23.30’da meydana geldi. Aile üyeleri aniden güçlü bir çarpma ve tuhaf bir gürleme sesi duydu. Ardından 1960’larda üretilen yelkenli tekne hızla suya batmaya başladı.

Durumu anlayan aile üyeleri vakit kaybetmeden can yeleklerini giydi ve karanlık gecede kıyıya doğru yüzmek zorunda kaldı. Yaklaşık 130 yardyani yaklaşık 120 metrelik mesafeyi aşarak karaya çıkmayı başardılar.

Kurtarma ekipleri gelene kadar aile kıyıda kaldı. Soğuk geceyi geçirmek için ateş yakıp yardım beklediler.

Aile üyeleri, aynı sabah bölgede dev bir balina gördükleri için tekneye bu hayvanın çarpmış olabileceğini düşündü. Ancak bunun yalnızca bir tahmin olmadığı daha sonra ortaya çıktı.

Tekne incelenirken teknede balina derisine benzeyen küçük bir parça bulundu. Biyologlar da bu parçanın gerçekten balinadan koptuğunu doğruladı.

Uzmanlar, balinanın tekneye kasıtlı olarak saldırmadığını, su altında balıkları kovalarken teknenin önüne çıkmış olabileceğini belirtti.

En önemlisi, bu çarpışma balina için de ölümcül görünmüyor. Biyologların ilk değerlendirmesine göre dev deniz canlısı ciddi şekilde yaralanmamış olabilir.

Ailenin 1960’larda üretilen yelkenli teknesi şu anda onarılıyor. Ancak birkaç dakika içinde evleri gibi kullandıkları tekneden karanlık suda kaçmak zorunda kalan aile bu geceyi uzun süre unutamayacak gibi görünüyor.