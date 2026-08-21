Ayı turistlerin çadırına girip bir kadını sürükleyerek götürdü

·30·Dünya
Ayı turistlerin çadırına girip bir kadını sürükleyerek götürdü

Rusya’nın Altay Dağları’nda turistler için planlanan sıradan bir kamp gecesi korkunç bir trajediyle sona erdi. Doğada çadırda geceleyen 29 yaşındaki kadın, vahşi ayı saldırısında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kadın, birkaç arkadaşıyla birlikte dağlık bölgede kamp kurarak geceyi burada geçirdi. Ancak gece saatlerinde vahşi bir ayı kamp alanına yaklaştı.

Yırtıcı hayvan turistlerin çadırına saldırarak içeride bulunan kadını yakaladı ve ormana doğru sürükledi. Arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da büyük ve tehlikeli hayvana karşı koymaları mümkün olmadı.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri ve ilgili hizmetler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kadının cesedi bulundu.

Olayın ardından yetkililer, tehlikeli yırtıcıyı tespit etmek ve bölgedeki diğer turistlerin güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor.

Uzmanlar, vahşi doğada tatil yapan turistleri dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle ayıların yaşadığı bölgelerde yiyecek artıklarını çadırın yakınında tutmamak ve hayvanları bilerek yaklaştırmamak büyük önem taşıyor.

Altay’daki bu trajedi, doğada yapılan bir tatilin ne kadar tehlikeli bir hâl alabileceğini bir kez daha gösterdi.

AltayRusya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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