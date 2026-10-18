Filipinler'de iğneden korkan küçük çocuk ezan okumaya başladı (video)

·11·Dünya
Filipinler'de iğneden korkan küçük çocuk ezan okumaya başladı (video)

Filipinler'de aşı olurken iğne sırasında ezan okuyan küçük çocuğun videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Teytey isimli çocuğun bu sıra dışı davranışı birçok kullanıcının dikkatini çekerek onları gülümsetti. Konuyla ilgili haberi Sinjali paylaştı.

Videoda, hemşire çocuğa iğne yaparken çocuğun yüksek sesle ezan okuduğu görülüyor. Küçük çocuk, İslam'daki şehadet kelimesinin «Eşhedü enla ilahe illallah» kısmını tekrarlıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazıları çocuğun samimi hareketini takdir ederken, diğerleri iğne sırasındaki bu durumu eğlenceli buldu.

Videonun paylaşıldığı gönderinin 1,4 milyondan fazla beğeni aldığı bildiriliyor.

FilipinlerTeyteyİslamŞehadetVideo
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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