Filipinler'deki yıkıcı deprem sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetti

Pasifik bölgesinde yer alan Filipinler takımadaları, ard arda gelen yıkıcı doğal afetlerin darbesine dayanmak zorunda kaldı. Bu yılın 8 Haziran günü yerel saatle sabah 07:37'de ülkenin güneyindeki Mindanao Adası kıyıları yakınlarında 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Bu güçlü yer sarsıntısından sonra bölgede huzur tekrar bozuldu; kısa süre içinde büyüklükleri 1 ile 6,7 arasında değişen 130'dan fazla güçlü artçı sarsıntı halkı paniğe sürükledi.

Yeri sarsan afet, kıyı bölgelerindeki elektrik enerjisi ve iletişim ağlarını tamamen çökertti, ancak kurtarıcıların hızlı hareketleri sayesinde sistemler yeniden restore edildi. Episantraya en yakın olan ve halk arasında 'ton balığı başkenti' olarak bilinen General Santos şehri, afetten en çok zarar gören yerlerden biri haline geldi.

BBC haber ajansının yerel hükümet yetkililerine dayanarak yayınladığı korkunç haberlere göre, doğal afet sonucu en az 19 masum insan hayatını kaybetti. Güney Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani bölgeleri ve General Santos şehri dahil olmak üzere birkaç büyük eyalette en az 134 vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı.

Şu anda Reuters ajansı da sivil savunma hizmetinin verilerine dayanarak, enkaz altında kalma ve korkunç toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısının 32'ye ulaştığına dair haberleri ciddi şekilde doğruluyor. Ülke yönetimi acilen olağanüstü hal ilan ederek, afet sonuçlarını ortadan kaldırmak ve insanları kurtarmak için ulusal ordu birlikleri ile özel kurtarma ekiplerini seferber etti. Resmi makamlar, tüm kaynaklardan alınan kesin istatistiklerin özetlenip yakın saatlerde kamuoyuna sunulacağını belirtti.

İnternet ağlarında yayılan yürekleri titreten video ve fotoğraflarda, birçok binanın kağıt gibi çöktüğü, özellikle de popüler 'Jollibee' fast food restoranının tamamen harabeye döndüğü görüldü. Batı Davao eyaletindeki ilkokullardan birinde çekilen bir görüntü ise insanı kayıtsız bırakmıyor: Yeni eğitim yılının ilk gününde okula gelen minik öğrencilerin şiddetli sarsıntıdan korkup yere çömeldikleri ve arkalarındaki binanın yıkıldığı anlar kaydedildi.

Neyse ki, okul yönetimi bu olayda hiçbir çocuğun yaralanmadığını bildirdi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. halka hitaben yaptığı konuşmada, devletin Mindanao halkını bu zor zamanda asla yalnız bırakmayacağını vaat etti ve zarar gören bölgelerde eğitim faaliyetlerinin derhal durdurulmasını emretti.

Coğrafi olarak son derece dengesiz ve hareketli olan ünlü 'Pasifik Ateş Çemberi' bölgesinde yer alan Filipinler'de bu tür depremler sık sık meydana gelir. Geçen yılın sonbaharında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem de 70'ten fazla insanın hayatına mal olmuştu. Bu seferki güçlü sarsıntı sadece ülke içinde değil, komşu ülkelerde de yankı uyandırdı. Afetten sonra Japonya'nın uzak Ogasawara Adaları'nda, ayrıca Endonezya ve Palau kıyılarında yüksekliği 1,4 metreye ulaşan dalgalar gözlemlendi ve tsunami tehlikesi ilan edildi. Daha sonra bu tehlike resmi olarak kaldırılmış olsa da, bölgede hala endişe verici bir durum hakim.

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