Filipinler'de muz türünden çanta ve sırt çantası için harika bir kumaş elde ediliyor

Filipinler'de abaka muzu türü, sadece bir tarım ürünü olarak değil, aynı zamanda endüstri için de önemli bir hammadde haline geliyor. Yerel çiftçiler, bu bitkinin sapından lif ayırarak Bananatex adı verilen çevre dostu bir kumaşın üretimine katkıda bulunuyor.

Öncelikle abaka sapından lifler elde edilir. Kurutulduktan sonra bu lifler sağlam iplik haline getirilir. Ardından bu iplikten kumaş dokunur. Hazır malzemeden çantalar, sırt çantaları ve seyahat eşyaları üretilmektedir.

Bananatex bitkisel hammaddeden üretilir ve suya dayanıklılık özelliğine sahiptir. Bu nedenle günlük kullanım için tasarlanmış ürünlerde kullanılmaktadır.

Ekolojik malzemeler konusundaki uzmanlar, bu tür kumaşların plastik bazlı sentetik ürünlere alternatif olabileceğini belirtiyor. Bunların kullanımı, mikroplastik atıklarının azaltılmasına hizmet eder.

Projenin bir diğer boyutu ise kırsal nüfusla ilgilidir. Abaka yetiştiriciliği, Filipinli çiftçilere sürekli gelir elde etme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu bitki, yerel ormanların yenilenmesi ve toprağın korunması çalışmalarında da fayda sağlamaktadır.