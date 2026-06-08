7,8 büyüklüğünde deprem: Filipinler'de olağanüstü hal

·6·Dünya
7,8 büyüklüğünde deprem: Filipinler'de olağanüstü hal

Filipinler kıyıları açıklarında meydana gelen güçlü deprem ağır sonuçlara yol açtı. Son bilgilere göre, doğal afet sonucu ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı, 134 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Yerel yönetimlerin verilerine dayanılarak bildirildiğine göre, doğal afetten en büyük zarar General Santos şehrine verdi. Yaklaşık 700 bin nüfusun yaşadığı bu bölgede çok sayıda bina ve ticari işletme hasar gördü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bazı yapıların cepheleri çöktü, camları kırıldı. Bazı binalar ise ciddi hasar alarak kısmen veya tamamen yıkıldı. Şu anda yetkili kuruluşlar, altyapı tesisleri ve kamu hizmetleri ağlarına verilen zararın boyutunu belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar, depremin büyüklüğünün 7,8 olarak kaydedildiğini belirtiyor. Yer sarsıntılarının ardından ülkenin kıyı bölgelerinde tsunami tehlikesi ilan edildi. Haberlere göre, bazı adalarda dalga yüksekliği bir metreyi aşabilir.

Bu nedenle halka, özellikle tepelik alanlar olmak üzere güvenli bölgelere tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Mindanao Adası'ndaki etkilenen bölgelerde eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin talimat verdi.

Ülkede kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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