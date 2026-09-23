Çin'de bir çocuk 4 metre yükseklikten düştü, hafif sıyrıklarla kurtuldu

Çin'in Hunan eyaletinde 7-8 yaşlarında bir çocuk, bisiklet sürerken 3-4 metre yükseklikten aşağı düştü. Olay, 19 Eylül'de Yunyong şehrinin Lanshan bölgesinde meydana geldi. Bu bilgi The Paper tarafından bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, çocuk bisikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın arkasındaki yükseklikten aşağı düştü.

Neyse ki çocuk, kalın otların ve asmaların olduğu yumuşak bir zemine düştü. Bu durum düşüşün şiddetini önemli ölçüde azalttı. Çocuk olaydan sonra kendi başına ayağa kalkıp yukarı geri tırmandı.

Yerel halk, çocuğun ciddi bir yara almadığını, sadece vücudunda hafif sıyrıklar olduğunu belirtti. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.