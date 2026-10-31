Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri patladı (video)

·83·Dünya
Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri patladı (video)

Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri olarak kabul edilen Mayon, 30 Ekim'de patladı. Patlama sonucunda kraterinin üzerinde 3 bin metre yüksekliğe kadar bir kül sütunu oluştu. Bu durum NDTV tarafından bildirildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'ne göre, patlama yerel saatle 11:53'te başladı ve yaklaşık altı dakika sürdü. Gökyüzüne yükselen yoğun kül, rüzgarın etkisiyle batı-güneybatı yönüne doğru yayıldı. Bu nedenle Albay eyaletindeki Daraga, Guinobatan, Camalig ve yakın bölgelerde kül yağışı bekleniyor.

İlk bilgilere göre, çevre şehir ve köylerde herhangi bir can kaybı veya hasar kaydedilmedi.

Volkanik aktivitenin artması nedeniyle PHIVOLCS, Mayon'un tehlike seviyesini 0'dan 5'e kadar olan ölçekte 2. seviyeden 3. seviyeye yükseltti. Uzmanlar, kraterden 6 kilometrelik yarıçap içindeki kalıcı tehlikeli bölgede yaşayan halkın tahliye edilmesini tavsiye etti. Ayrıca pilotlara, yanardağ zirvesine yakın bölgelerde uçuş yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Uzmanlar, Mayon'da yeni bir magmatik patlama evresinin başladığını belirtti. Bu durum, önümüzdeki gün ve haftalarda lav akıntıları ile çok yüksek sıcaklıktaki gaz ve volkanik materyallerden oluşan piroklastik akıntıların meydana gelme riskini artırıyor.

Bilgi için, 2.462 metre yüksekliğindeki Mayon Yanardağı, Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 330 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Ülkedeki en aktif yanardağlardan biri olup, neredeyse mükemmel koni şekliyle de ünlüdür.

Mayon YanardağıFilipinlerPHIVOLCSAlbay EyaletiVolkanik Patlama
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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