Güney Koreli kadın 15 yılda 400 kez plastik cerrahi operasyonu geçirdi

·0·Dünya
Güney Koreli kadın 15 yılda 400 kez plastik cerrahi operasyonu geçirdi

Güney Kore'de yaşayan bir kadın, son 15 yılda dış görünüşüyle ilgili çeşitli işlemler için 300 milyon won, yani yaklaşık 210 bin dolar harcadığını açıklayınca internette geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Gil Li-won, bu süre zarfında toplam 400 civarında kozmetik işlemden geçtiğini belirtti.

tvN STORY kanalındaki popüler «It's Okay to Be a Martian» adlı eğlence programına katılan kadın, plastik cerrahiye 2010 yılında başladığını anlattı. İfadesine göre, üniversite giriş sınavlarına hazırlandığı dönemde kilo almış ve çevresindekiler dış görünüşüyle alay etmişlerdi. Daha sonra eski erkek arkadaşlarından biri de yüzünü eleştirmişti. Bu durum, kadını dış görünüşünde değişiklik yapmaya itti.

Gil, ilk olarak tam olarak hangi işlemi yaptırdığını açıklamadı. Ancak ilk deneyimi, kozmetik cerrahinin olanaklarını kavramasını sağladı ve sonrasında çeşitli işlemlere devam etti. Dış görünüşüne büyük miktarda para harcamasına rağmen, şu an için bu süreci tamamen durdurmaya niyeti olmadığını ifade etti.

«27 ile 30 yaşlarım arasındayken birlikte olduğum erkek arkadaşım dış görünüşümü sürekli eleştirirdi. Bu, özgüvenimi yok etti. Kendimi tamamen değiştirmek istedim. Yine de plastik cerrahi yaptırdığım için pişman değilim. Şu an dış görünüşümden memnunum ve kendimi özgüvenli hissediyorum» dedi Gil Li-won.

Belirttiğine göre, son 15 yılda alına yağ dokusu transferi, kulak şekillendirme, çift göz kapağı ameliyatı, göz düzeltme, burun şekillendirme, burun ve üst dudak arasındaki mesafeyi kısaltma, çene ve yüz konturunu değiştirme gibi işlemlerden geçti. Ayrıca yüzünde gamze oluşturma ve bunları aldırma, dudak dolgusu yaptırma ve eritme, omuz ve köprücük kemiği çevresine dolgu, boyun kırışıklıklarını doldurma ve bazı kaslara botoks uygulama gibi kozmetik işlemler de yaptırdı.

Bunun yanı sıra kadın, kalça bölgesine iğne ile yapılan işlemler, tüm vücut liposuction sonuçlarını düzeltmek için revizyon ameliyatı, damar yoluyla kök hücre enjeksiyonu ve çeşitli cilt bakım işlemlerinden de geçtiğini söyledi.

«Kozmetik işlemlerimi ve dermatolog ziyaretlerimi topladığımda toplam 400 civarında işlem oldu. Bunlar zamanla birikti» dedi Güney Koreli kadın.

Gil Li-won, dış görünüşünde hala değiştirmek istediği noktalar olduğunu kabul etti. Ancak liposuction kliniğindeki doktorun tavsiyesine uymaya karar verdi. Uzman, ona aşırı değişikliklere odaklanmamasını ve mevcut durumunu korumaya çalışmasını önerdi.

Buna rağmen kadın, kendini iyi görünümde tutmak amacıyla dermatoloji ve geleneksel tıp kliniklerini neredeyse her gün ziyaret ettiğini belirtti.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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