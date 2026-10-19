Sel suları ortasında bebeği bağrına basan kurtarıcı takdir topluyor (video)

·7·Dünya
Sel suları ortasında bebeği bağrına basan kurtarıcı takdir topluyor (video)

Türkiye'nin Sakarya ilinde sel sırasında bebeği halat sistemi yardımıyla güvenli bölgeye taşıyan kurtarma ekiplerinin çabası internet kullanıcılarının takdirini topladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay büyük yankı uyandırdı.

Olay, Sapanca ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu derenin taşması ve bir ailenin bungalovda mahsur kalması üzerine yaşandı. Kurtarma ekipleri kurdukları halat sistemiyle bir bebek, bir çocuk ve iki kadın dahil toplam sekiz kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti.

Kurtarma operasyonu sırasında bebeği bağrına basan görevli, bebeğin uyanıp ağlamaya başlaması üzerine onu sakinleştirmeye ve yeniden uyutmaya çalıştı. Görevlinin bebeğe gösterdiği şefkat videolara yansıyarak birçok insanın dikkatini çekti.

Kurtarma ekipleri bu zorlu operasyonu başarıyla tamamlayarak aileyi güvenli bir yere ulaştırmayı başardı. Bebeğe gösterilen özen, tehlikeli durumlarda bile insanlığın ve merhametin unutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SakaryaAnadolu AjansıSapancaKurtarma EkipleriSel
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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