ABD'de selde mahsur kalan şempanzeye dron ile yemek ulaştırıldı

ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan bölgede mahsur kalan bir şempanzeye dron aracılığıyla yiyecek ve battaniye ulaştırıldı. Olay, Fort Pierce şehri yakınlarında bulunan Save the Chimps adlı şempanze barınağında meydana geldi. Associated Press'in haberine göre durum bu şekilde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Kasım ayı başında birkaç gün süren şiddetli yağışlar sonucunda barınak bölgesindeki kanallar taştı ve iç yollar sular altında kaldı. Normalde hayvanlara günde yaklaşık 1,4 ton yiyecek golf arabalarıyla ulaştırılıyordu. Ancak sel nedeniyle çalışanlar alışılagelmiş ulaşım araçlarını kullanamadı.

Özellikle Caleb adındaki 38 yaşındaki şempanze, suyla çevrili dış alanda mahsur kaldı. Bunun üzerine çalışanlar, acil durumlar için daha önce satın alınan özel bir dronu kullanmaya karar verdi. Dron yardımıyla Caleb'e yiyecek ve battaniyeler ulaştırıldı.

Yayınlanan videoda, şempanzenin dronun getirdiği kağıt torbadan muz alıp yediği görülüyor. Daha sonra sular altında kalan alanın üzerinden geçen bir halattan dikkatlice yürüyerek, çalışanların ulaşabileceği güvenli bölgeye kendi başına geçti.

Barınak yönetimine göre, orada 200'den fazla şempanze yaşıyor. Hayvanlar yüksek yerlerdeki barınaklarında güvende kaldılar. Çalışanlar ise onları yiyecek ve gerekli malzemelerle beslemek için kamyonlar ve traktörlerden de yararlandı.

Doğa koruma kuruluşuna göre, sel felaketi barınak yollarına, binalarına ve ekipmanlarına da zarar verdi. Şu anda bölgede iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Böylece acil bir durumda dron teknolojisi sadece insanlara değil, hayvanlara da yardımcı olmuş oldu.