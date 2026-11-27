Brezilya'nın güneybatısındaki Paraná eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketi sırasında, yeni doğmuş bir bebek sular altında kalan bir evden mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Olay, Arjantin sınırında bulunan Santo Antônio do Sudoeste şehrinde gerçekleşti.

Kurtarma operasyonunun detayları: tekne yerine bebek küveti ve halat

Aralıksız yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle su seviyesi hızla yükselerek bebeğin bulunduğu evi tamamen çevreledi. Bölgede kurtarma botlarının yetersiz kalması üzerine Arjantinli itfaiyeciler, yerel kurtarma ekipleri ve komşular ellerindeki imkanları kullanmaya karar verdiler:

Sıra dışı kurtarma yöntemi: Kurtarma ekipleri bebeği su geçirmez bir bebek küvetine yerleştirip sağlam bir halatla bağladılar ve suyun üzerinde dikkatlice güvenli bir bölgeye taşıdılar.

Ebeveynlerin katılımı: Karmaşık kurtarma sürecine bebeğin ebeveynleri de doğrudan katıldı.

Bebeğin durumu: Yerel basında çıkan haberlere göre, bebeğin sağlık durumu şu an stabil ve iyi; hayatını tehdit eden herhangi bir durum bulunmuyor.

Paraná eyaletindeki genel durum ve hasarın boyutu

Bölgede şiddetli yağışların ardından ikinci haftadır sel felaketleri devam ediyor. Eyalet sivil savunma hizmetlerinin verilerine göre, doğal afetin sonuçları oldukça ciddi:

Göstergeler Hasar ve durum detayları Olağanüstü halin kapsamı Paraná eyaletinin yaklaşık 40 şehrinde olağanüstü hal ilan edildi Santo Antônio do Sudoeste'deki hasar Nehirlerin taşması sonucu 340 kişi etkilendi ve 150 ev hasar gördü Kayıplar ve tahliye Seller nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı

Sizce bu tür doğal afetler sırasında komşuların ve kurtarma ekiplerinin dayanışması ile pratik zekası, insan hayatını kurtarmada ne kadar belirleyici bir rol oynuyor?

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