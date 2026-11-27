Korkunç Brezilya seli: Yeni doğmuş bir bebek sağ salim kurtarıldı
Brezilya'nın güneybatısındaki Paraná eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketi sırasında, yeni doğmuş bir bebek sular altında kalan bir evden mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Olay, Arjantin sınırında bulunan Santo Antônio do Sudoeste şehrinde gerçekleşti.
Kurtarma operasyonunun detayları: tekne yerine bebek küveti ve halat
Aralıksız yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle su seviyesi hızla yükselerek bebeğin bulunduğu evi tamamen çevreledi. Bölgede kurtarma botlarının yetersiz kalması üzerine Arjantinli itfaiyeciler, yerel kurtarma ekipleri ve komşular ellerindeki imkanları kullanmaya karar verdiler:
Sıra dışı kurtarma yöntemi: Kurtarma ekipleri bebeği su geçirmez bir bebek küvetine yerleştirip sağlam bir halatla bağladılar ve suyun üzerinde dikkatlice güvenli bir bölgeye taşıdılar.
Ebeveynlerin katılımı: Karmaşık kurtarma sürecine bebeğin ebeveynleri de doğrudan katıldı.
Bebeğin durumu: Yerel basında çıkan haberlere göre, bebeğin sağlık durumu şu an stabil ve iyi; hayatını tehdit eden herhangi bir durum bulunmuyor.
Paraná eyaletindeki genel durum ve hasarın boyutu
Bölgede şiddetli yağışların ardından ikinci haftadır sel felaketleri devam ediyor. Eyalet sivil savunma hizmetlerinin verilerine göre, doğal afetin sonuçları oldukça ciddi:
Göstergeler
Hasar ve durum detayları
Olağanüstü halin kapsamı
Paraná eyaletinin yaklaşık 40 şehrinde olağanüstü hal ilan edildi
Santo Antônio do Sudoeste'deki hasar
Nehirlerin taşması sonucu 340 kişi etkilendi ve 150 ev hasar gördü
Kayıplar ve tahliye
Seller nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı
Sizce bu tür doğal afetler sırasında komşuların ve kurtarma ekiplerinin dayanışması ile pratik zekası, insan hayatını kurtarmada ne kadar belirleyici bir rol oynuyor?
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