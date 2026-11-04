ABD'de şiddetli yağışlar: Tahliyeler sürüyor, bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin birçok eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Bazı bölgelerde halk güvenli yerlere tahliye edilirken, sokaklar ve evler sular altında kaldı.

ABC News'in haberine göre, 30 Ekim'den itibaren Nevada, Arizona ve Colorado eyaletlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Las Vegas şehri ve çevresinde yollar sular altında kaldı, birçok araç sel sularına kapıldı. Henderson şehrinde kurtarma ekipleri birçok kişiye yardım etti. Kurtarılanlardan biri daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Arizona eyaletinde de durum ciddiyetini koruyor. Sedona ve diğer bölgelerde sel riski nedeniyle halk tahliye edilmek zorunda kaldı. Colorado'da ise nehirlerdeki su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı ve bazı karayolları trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Utah ve New Mexico eyaletlerinde de sel riski nedeniyle uyarılar yayınlandı.

Meteorologlar şiddetli yağışları, bölgeye giren nemli hava akımları ve önceki yağışlar nedeniyle toprağın suya doymuş olmasıyla açıklıyor. Bazı bölgelerde yağışların devam etmesi bekleniyor.