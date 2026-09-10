Japonya'da acil durum, 2 milyon kişi tahliye ediliyor!

Japonya'nın merkezinde bulunan Aichi vilayeti, son yılların en korkunç doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya. İki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bölgenin en büyük metropolü olan Nagoya şehrinde tarihi bir rekor kaydedildi; sadece bir saat içinde 104,5 mm yağış düştü. Saygın "Yomiuri" gazetesinin haberine göre, meydana gelen ölümcül sel riski nedeniyle şehir yönetimi 2 milyon kişinin acilen güvenli bölgelere tahliye edilmesi talimatını verdi. Peki, metropolün hangi merkezi bölgeleri sular altında kaldı, ulaşım nasıl durduruldu ve meteorologlar hangi tehlikeli tahminleri yayınladı? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konu olan Shonai Nehri'ndeki en yüksek risk seviyesi ve önümüzdeki 24 saat içinde beklenen yeni doğal darbe hakkındaki tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

Dize kadar yükselen sular ve felç olan toplu taşıma

Şiddetli yağışlar şehir altyapısını tamamen devre dışı bıraktı:

Merkez sular altında: Şehrin en işlek ticaret ve iş merkezi olan Sakae bölgesinde yollar sular altında kaldı, bazı caddelerde su seviyesi diz boyuna ulaştı;

Ulaşım krizi: En yoğun saatlerde demiryolu ve otobüs seferleri durduruldu; JR, Meitetsu şirketleri ve Nagoya şehir metrosu yolcu güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini tamamen askıya aldı;

Geçici barınma noktaları: Şehir genelinde, özellikle Nagoya İstasyonu çevresinde evlerine ulaşamayan binlerce vatandaş için acilen geçici barınma ve yerleştirme noktaları kuruldu;

Yeraltı geçitleri tehlikede: Chubu Bölgesel Kalkınma Bürosu'ndan alınan bilgiye göre, vilayet idaresindeki 15 yeraltı geçidinden ikisi sular altında kaldı; şu ana kadar doğal afet nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Japonya kurtarma ekiplerinin raporlarında, "Şu anda vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için tüm gücümüzle tahliyeye odaklandık. Su seviyesi çok hızlı yükseliyor ve güvenli yerlere geçiş ertelenemez bir görevdir" ifadeleri yer alıyor.

2000 yılından beri görülmemiş 24 yıllık tarihi rekor

Nagoya Meteoroloji Gözlemevi, böylesine şiddetli bir selin çeyrek asırdır görülmediğini belirtti:

Bir saatlik rekor darbe: 8 Eylül günü yerel saatle 15:53 ile 16:53 arasında saatte 104,5 mm yağış kaydedildi;

Önceki rekor tazelendi: Bundan önceki en yüksek değer (97 mm) tam 24 yıl önce, 11 Eylül 2000 tarihinde Tokai bölgesinde kaydedilmişti;

Doğrusal yağış bölgesi tehdidi: Meteorologlar, atmosferde "doğrusal yağış bandı" (linear rainband) oluşma ihtimaline karşı uyarıyor; bu durum, belirli bölgelerde uzun süre duran kesintisiz sel akışına neden oluyor.

Shonai Nehri'nde 5. seviye özel uyarı

Pek çok gözlemci ve uluslararası kamuoyunun merak ettiği en önemli konu, Japon hükümetinin bu doğal afete karşı hangi acil durum rejimini uyguladığı ve yağışların bir sonraki dalgasının ne zaman beklendiğidir. En önemli sonuç şudur ki, Japonya Meteoroloji Servisi bölgedeki Shonai Nehri boyunca "beşinci - en yüksek seviyeli sel özel uyarısı" yayınladı. Bu seviye, kıyıların aşınması ve nehrin taşmasının gerçek bir felakete dönüşebileceği anlamına geliyor. Meteorolojik tahmine göre, 9 Eylül saat 18:00'e kadar olan 24 saat içinde bölgeye 200 mm daha, 10 Eylül saat 18:00'e kadar ise ek 80 mm yağış düşmesi bekleniyor. Bu nedenle yetkililer, 2 milyon nüfusun acilen yüksek ve güvenli sığınaklara taşınmasını tek doğru çözüm olarak uyguluyor.

Sizce dünyanın en gelişmiş şehir planlama ve drenaj sistemine sahip Japon metropolleri bile bu tür emsalsiz küresel iklim değişiklikleri karşısında çaresiz mi kalıyor? Sel dönemlerinde milyonlarca insanı tahliye etme deneyimi diğer ülkelere nasıl bir ders olmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Güneşin Doğduğu Ülke'de yaşanan bu acil durumun detaylarını sevdiklerinizle paylaşın!