Nepal'deki sel felaketi 5 fili Hindistan'a sürükledi (video)

·2·Dünya
Nepal'deki sel felaketi 5 fili Hindistan'a sürükledi (video)

Nepal'deki şiddetli sel felaketi beklenmedik bir olaya yol açtı. Akıntıya kapılan beş fil, ülke sınırlarını aşarak Hindistan topraklarına kadar sürüklendi.

Akıbetleri belirsizliğini korurken kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Ancak fillerin ne kadar uzağa sürüklendiği haberi herkesi şaşırttı.

Akıntı filleri Hindistan'a kadar taşıdı

Güçlü su akıntısına kapılan beş fil, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine kadar ulaştı.

Hayvanların Giridja Barajı bölgesine kadar sürüklendiği bildirildi.

Bu olay, doğal afetin ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay

Bilgi

Olay yeri

Nepal

Akıntıya kapılan filler

5 adet

Ulaşılan bölge

Hindistan, Uttar Pradesh

Konum

Giridja Barajı

Son durum

Hepsi kurtarıldı

Kurtarma operasyonu nasıl gerçekleşti?

Kurtarma ekipleri, filleri güvenli bir şekilde karaya çıkarmak için özel önlemler almak zorunda kaldı.

Su seviyesi düşürüldüğünde, hayvanları akıntıdan kurtarma imkanı doğdu.

Ardından:

  • su seviyesi kontrollü bir şekilde düşürüldü;

  • fillerin durumu yakından takip edildi;

  • beş filin tamamı güvenli bölgeye çıkarıldı.

En önemlisi, güçlü akıntıyla uzun mesafeler sürüklenen beş filin tamamı sağ salim kurtarıldı.

Fillerle ilgili olayın en şaşırtıcı yönü

Sel felaketinin kendisi zaten büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ancak bu kez doğal afet sadece yerleşim yerlerini değil, yaban hayatını da ciddi şekilde etkiledi.

Beş filin Nepal'den su akıntısıyla Hindistan'a kadar sürüklenmesi, olayın en beklenmedik kısmıydı.

Ana soru: Filler hayatta kaldı mı?

Herkesin merak ettiği temel soru buydu.

Uzun mesafeye güçlü akıntıyla sürüklenen fillerin akıbeti endişe yaratmıştı.

Ancak kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Su seviyesi düşürülünce beş filin tamamı sağ salim karaya çıkarıldı.

Böylece Nepal'deki şiddetli sel beş fili Hindistan'a kadar sürüklemiş olsa da, olay en önemlisi olan hayvanların hayatta kalmasıyla sona erdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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