“Nükleer bir İran ile yaşayamam”: Netanyahu yeni dönemdeki ana hedefini açıkladı

·47·Dünya
“Nükleer bir İran ile yaşayamam”: Netanyahu yeni dönemdeki ana hedefini açıkladı

İsrail siyaset sahnesinde ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik konuları yeniden gündemin en üst sırasına yerleşti. Başbakan Binyamin Netanyahu ülkedeki muhalefet temsilcilerinin tutumuna sert bir şekilde itiraz ederek, Tahran'ın nükleer programına karşı uzlaşmaz tavrını bir kez daha açıkça dile getirdi.

Hükümet başkanı, İran topraklarına yönelik olası saldırı fikirlerini reddeden ve tehditle uzlaşma çağrısında bulunan siyasi rakiplerinin görüşlerini sert bir dille eleştirdi.

Muhalefetin tutumu ve Netanyahu'nun radikal karşı duruşu

İç siyasi tartışmalar sırasında İran'a karşı askeri harekat konusu ana çatışma noktası haline geldi:

  • Muhalefetin önerisi: Muhalefet adayı, İran rejimi tesislerine askeri saldırı düzenleme fikrini büyük bir hata olarak nitelendirdi ve İsrail'in artık nükleer statüye sahip bir İran ile yan yana yaşamaya alışması gerektiğini savundu;

  • Netanyahu'nun kesin reddi: Başbakan böyle bir tavizi kabul edilemez olarak nitelendirdi: «Ben nükleer bir İslam Cumhuriyeti ile asla anlaşamam ve onunla birlikte yaşayamam» dedi.

«Tüm hayatımın amacı»: Gelecek dönem için ana vaat

Binyamin Netanyahu, gelecekteki siyasi faaliyetinin önceliğini doğrudan bu güvenlik tehdidiyle mücadeleye bağladı:

  • Uzun yıllara dayanan siyasi yol: Siyasetçi, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin tüm siyasi hayatının ve liderlik döneminin ana hedefi olduğunu vurguladı;

  • Gelecek dönem planı: «Eğer tekrar seçilirsem, bunun asla gerçekleşmemesini sağlamak için bir sonraki görev dönemimi de buna adayacağım» diyerek sözlerini tamamladı Netanyahu.

Bu açıklama, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı olası önleyici saldırı ihtimalini gündemde tuttuğunu ve bölgedeki gerilimin azalmayacağını gösteriyor.

Binyamin Netanyahuİran Nükleer Programıİsrail-İran İlişkileriOrta Doğu GüvenliğiSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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