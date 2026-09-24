Orta Doğu bölgesindeki askeri çatışma ve nükleer gerilim, yeni bir diplomatik patlama noktasına ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası topluma ve küresel güvenlik örgütlerine açıkça seslenerek, dünya siyasetindeki büyük ikiyüzlülüğü ve çifte standartları sert bir şekilde ifşa etti. İran lideri, tüm bölgeyi savaş ateşine sürükleyen nükleer silahların ve kitle imha araçlarının aslında İsrail'in elinde olduğunu kesin bir dille vurguladı: «Atom ve nükleer bombalar İsrail rejiminde mevcut, ancak nedense uluslararası müfettişlerden sürekli olarak İran'a gelmeleri talep ediliyor! İsrail, Gazze Şeridi'nde 70 binden fazla masum insanı vahşice katletti, ancak İran müzakere masasında barış yolu ararken saldırılara maruz kaldı».

Pezeşkiyan, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) taraf olmadığını, tarihi boyunca hiçbir zaman IAEA (UAEA) denetimlerine izin vermediğini, buna rağmen onlara Orta Doğu'daki herhangi bir başkenti rahatlıkla bombalayabilmeleri için tam imkan tanındığını öfkeyle eleştirdi. Bu açıklama, Gazze'deki kriz, Tahran ile Tel Aviv arasındaki doğrudan saldırı riski ve nükleer denetimlerin adaletsiz dağılımı meselesini dünya gündeminin en üst sırasına taşıdı.

Peki, Pezeşkiyan'ın bu cesur suçlamasının arkasında hangi kanıtlar yatıyor, İsrail'in nükleer cephaneliği neden uluslararası denetimlerden gizleniyor ve Orta Doğu'daki nükleer çatışma nasıl tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor?

«İsrail'in nükleer bombası, 70 bin kurban ve IAEA denetimleri»: Açıklamanın 5 temel noktası

Mesud Pezeşkiyan'ın konuşmasından en önemli gerçekler ve analitik tezler:

Nükleer silaha net işaret: Pezeşkiyan, bölgedeki gerçek kitle imha silahının ve nükleer bombanın İsrail'in elinde olduğunu açıkça vurguladı;

Adaletsiz denetimler paradoksu: Atom bombasına sahip olan devletin kenarda kalıp, tüm denetim ve baskıların barışçıl atomu savunan İran'a yöneltilmesi kınandı;

Gazze'de 70 binden fazla kurban: İsrail'in askeri eylemleri sonucunda 70 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği resmen dile getirildi;

Müzakere masasında saldırılar: İran diplomatik diyalog yürütürken bombalamalara hedef olması ikiyüzlülük olarak değerlendirildi;

NPT antlaşması dışındaki dokunulmazlık: İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nı tanımadan ve müfettişleri kabul etmeden istediği bölgeyi bombalama özgürlüğüne sahip olması sert bir şekilde eleştirildi.

Orta Doğu'da nükleer çatışma: İran ve İsrail statü karşılaştırması

Uluslararası hukuk, nükleer denetimler ve tarafların gerçek durumunun analizi:

Göstergeler ve kriterler İran İslam Cumhuriyeti İsrail rejimi Nükleer silah varlığı statüsü Resmen reddediliyor (barışçıl atom programı) Resmi olmayan nükleer devlet (yaklaşık 90–200 başlık) NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme) Antlaşması Üye devlet (yükümlülükleri var) Üye değil (hiçbir yükümlülük almamış) IAEA müfettişleri denetimi Düzenli denetimler ve kamera gözetimi Bir kez bile denetime izin verilmedi Bölgesel saldırıların kapsamı Karşı saldırılar ve savunma pozisyonu Gazze, Lübnan, Suriye ve diğer başkentleri serbestçe hedef alma Sivil kurban göstergesi Saldırılardan kendini savunan taraf Gazze'de 70 binden fazla insan kurban edildi Uluslararası baskı ve yaptırımlar Uzun yıllardır süren ağır ekonomik ambargo ve baskı Batılı devletler tarafından diplomatik ve askeri koruma

Jeopolitik ve güvenlik ekspertizi: Neden Pezeşkiyan'ın açıklaması küresel adaletsizliğin aynasıdır?

Uluslararası güvenlik analistleri ve şarkiyatçıların sonuçları:

«Çifte standartlar»ın ifşası: Dünya toplumu on yıllardır İran'ı uranyum zenginleştirmekle ve olası nükleer silah üretmekle suçlayıp eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar altında tutmaktadır; ancak Dimona nükleer merkezine sahip olan ve gerçek atom bombası varlığı sır olmayan İsrail'in hiçbir uluslararası denetime tabi olmaması, BM ve IAEA sistemindeki derin krizi göstermektedir;

«70 bin kurban» fonunda sorumluluk: Gazze Şeridi'ndeki insani trajedi ve on binlerce kadın ile çocuğun ölümü, İsrail'in bölgede hiçbir cezasızlık hissi olmadan hareket ettiğini göstermektedir; Pezeşkiyan'ın bu rakamları nükleer siyasetle ilişkilendirmesi, Batılı siyasetçileri karmaşık bir ahlaki köşeye sıkıştırmaktadır;

«İstenilen başkenti hedef alma» riski: Tel Aviv'in Şam, Beyrut ve Tahran'daki tesislere karşı sınırsız hava saldırıları düzenlemesi, Orta Doğu'daki egemen devletlerin sınırlarını tamamen yok etmektedir; İran, bu eylemlerin arkasında İsrail'in kendi nükleer garantisine güvenmesinin yattığını düşünmektedir;

Müzakere perspektifi ve Tahran pozisyonu: Pezeşkiyan'ın «biz müzakere masasındaydık» demesi, İran'ın diplomatik çözüme hazır olduğunu, ancak tek taraflı tehditler ve saldırılar altında böyle bir diyaloğun anlamını yitirdiğini ifade etmektedir.

Mesud Pezeşkiyan'ın açıklaması, Orta Doğu'da gerçek istikrara ulaşmak için öncelikle nükleer silaha sahip tüm devletlerin, İsrail dahil, uluslararası denetime tabi olması gerektiğini en yüksek kürsülerden kesin bir dille dile getirmiştir.

Sizce, İsrail'in nükleer silaha sahipken IAEA denetimlerinden tamamen uzak kalması ve tüm baskıların sadece İran'a yöneltilmesi adil mi? Uluslararası toplum, bölgedeki savaşı durdurmak için nükleer denetimdeki çifte standartlardan vazgeçebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu'nun acı jeopolitik gerçeğinin işlendiği bu özel analizi tüm siyaset meraklılarıyla paylaşın!