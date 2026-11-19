Muhabir ona, bu çantanın Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer silahları kontrol sistemine ait bir cihaz olup olmadığını sordu. Subay ise bunun tam olarak o çanta olduğunu doğruladı.

Söz konusu görüntüler, 18 Kasım'da Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında kaydedildi. Bu durum uluslararası dikkatleri üzerine çekti, çünkü 'Çeget', Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini yönetme sisteminde kilit bir rol oynayan ve genellikle halkın gözünden uzak tutulan bir cihazdır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki uluslararası zirveye ziyareti sırasında, yanında taşıdığı en gizli cihazlardan biri olan 'Çeget' adlı nükleer çanta kameralara yansıdı. İlginç olan ise, bu kez cihazın varlığına dair bilginin, bir Rus devlet televizyonu muhabirinin sorusu üzerine bizzat askeri bir subay tarafından doğrulanmış olmasıdır.

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Böylece, genellikle güvenlik protokolleri nedeniyle kameralardan uzak tutulan cihaz, bu kez Rus devlet televizyonunda gösterilmiş oldu. Bu konu, South China Morning Post dahil olmak üzere uluslararası yayın organlarında da haberleştirildi.

'Çeget' ne işe yarar?

'Çeget', Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini yönetmek için tasarlanmış 'Kazbek' sisteminin taşınabilir abone terminalidir. Devlet başkanına, üst düzey askeri komuta ile şifreli iletişim kurma ve nükleer silahların kullanımıyla ilgili kararları iletme imkanı sağlar.

Ancak bu cihazı halk dilindeki 'nükleer düğme' olarak anlamak doğru değildir. Görevi nükleer saldırıyı bağımsız olarak gerçekleştirmek değil, stratejik kuvvetleri yönetmek ve ilgili emirleri iletme sürecine dahil olmaktır.

'Çeget', Rusya'nın nükleer yönetim sisteminin önemli parçalarından biridir ve teknik detayları ile çalışma düzeni tam olarak açıklanmamıştır.

Bu çanta neden bu kadar dikkat çekti?

Devlet başkanlarının dış gezilerinde güvenlik ve askeri yönetim sistemleri de onlarla birlikte hareket eder. Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer yönetim terminali de bu cihazlar arasındadır.

Ancak 'Çeget'in kameralara yansıması nadir görülen bir durumdur. Daha önce benzer görüntüler, Ekim 2023'te Putin'in Çin ziyareti sırasında da ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle, bu seferki görüntüler de uluslararası medyanın dikkatini çekti. Bazı yayın organları, cihazın özellikle üç devlet başkanının katıldığı görüşmeler öncesinde gösterilmesine vurgu yaptı.

Putin, Trump ve Şi Cinping görüşmesi öncesinde

'Çeget'in görüntülendiği anlar, 19 Kasım'da Shenzhen'de Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla üçlü bir zirvenin planlandığı sırada yayıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu görüşmeyi doğruladı. ABD tarafı da görüşmelerde nükleer silahların azaltılması ve yayılmasının önlenmesi konularının ele alınabileceğini belirtti.

Bu nedenle nükleer yönetim cihazının zirvede görünmesi siyasi ve sembolik açıdan ilgi uyandırdı. Ancak gösterilmesi, görüşmede belirli bir nükleer karar alınacağı veya taraflar arasında gerilimin arttığı anlamına gelmiyor.

Güvenlik sembolü mü yoksa siyasi bir işaret mi?

Putin'in 'Çeget' ile dolaşması, öncelikle Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer kuvvetleri yönetme sistemi kapsamındaki güvenlik protokolleriyle ilgilidir. Ancak cihazın halka gösterilmesi ve bir subayın soruya açıkça cevap vermesi, olaya ek bir siyasi boyut kattı.

Dünyanın üç büyük devlet başkanının nükleer güvenlik, silahlanmanın sınırlandırılması ve uluslararası ilişkiler konularını tartışmaya hazırlandığı bir dönemde, bu görüntüler nükleer faktörün dünya siyasetinin en önemli konularından biri olmaya devam ettiğini bir kez daha hatırlattı.