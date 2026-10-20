Koma haberleri çıkan Kim Jong-un aniden ortaya çıktı

·6·Dünya
Koma haberleri çıkan Kim Jong-un aniden ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlığının kötüleştiği ve komaya girdiği yönündeki doğrulanmamış haberlerin ardından kamuoyu önüne çıktı.

KCNA devlet haber ajansına göre, 19 Ekim'de bir giyim ve ayakkabı fuarını ziyaret etti. Etkinlikte kendisine eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae eşlik etti. Yayınlanan fotoğraflarda Kim Jong-un'un fuar ürünlerini incelediği ve yetkililerle konuştuğu görülüyor.

Daha önce sosyal medyada Kuzey Kore liderinin beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için Çin'e götürüldüğü yönünde haberler yayılmıştı. Ancak bu iddialar henüz güvenilir kanıtlarla doğrulanmadı.

Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili söylentiler daha önce de birçok kez yaşandı. Kamuoyu önüne bir süre çıkmadığında, sağlığı ve olası halefi hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkıyor.

Kim Jong-unRi Sol-juKCNAÇin'de TedaviKuzey Kore
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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