Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Samjiyon şehrindeki yeni turistik bölgeye yaptığı ziyaret, sıra dışı fotoğraflarla dikkat çekti. Karlı dağ yamacına çıkarılan deri bir koltukta oturup güneş gözlükleriyle sigara içti. O sırada kızı Kim Ju-ae yeni tesiste kayak yapıyordu. Ancak ziyaretin asıl amacı, ülkenin kuzeyinde büyük bir dağ turizmi merkezi kurma çalışmalarını denetlemekti.

Koltuk, sigara ve kayak yapan kızı

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte olduğu görülüyor. Lider, karlı yamaçtaki deri koltukta oturarak tesisi izledi. Ju-ae ise beyaz kıyafetleriyle kayak yaptı.

Kim Jong-un'un ziyareti 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşti, fotoğraflar ise 17 Kasım'da yayınlandı.

Samjiyon'da hangi projeler hayata geçiriliyor?

Samjiyon şehri, Çin sınırı yakınında, Kuzey Kore için tarihi ve sembolik öneme sahip Paektu Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Pyongyang, bu bölgeyi büyük bir dağ turizmi merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

Kim Jong-un ziyaret sırasında şu tesisleri inceledi:

Pukpotesan bölgesindeki kayak merkezi;

Samjiyon Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları;

turistik demir yolu hattı;

yeni oteller ve dinlenme tesisleri;

personel için konut binaları.

Lider, havalimanı pistinin uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak uzatılması gerektiğini vurguladı. Bu durum, bölgeye hava yoluyla turist getirme planlarının olduğunu gösteriyor.

Kim Ju-ae'nin kayak ekipmanları da dikkat çekti

Kim Jong-un'un kızının kayak yaptığı fotoğraflar uluslararası basında da tartışıldı. Güney Kore yayın organları, kayak ve batonlarında İsviçre markası Stockli'nin logosunun bulunduğuna dikkat çekti. Kıyafetlerinin de pahalı Avrupa markalarına ait olabileceği yönünde tahminler yayıldı. Bu bilgiler bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

Kim Ju-ae'nin babasıyla önemli etkinliklerde sıkça görünmesi uluslararası gözlemcilerin de dikkatini çekiyor. Güney Kore istihbaratı, onun olası bir varis olarak hazırlanıyor olabileceğini belirtti. Ancak bu konuda resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Sonuç olarak Samjiyon ziyareti, sadece sıra dışı fotoğraflarıyla değil, aynı zamanda Kuzey Kore'nin turizm altyapısını genişletme planlarıyla da önem kazandı.