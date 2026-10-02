Güney Koreya istihbaratı Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili endişe verici bir sırrı açıkladı

·4·Dünya
Güney Koreya istihbaratı Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili endişe verici bir sırrı açıkladı

Kuzey Kore'nin kapalı ve gizemli rejimi etrafında, liderin sağlığıyla ilgili sansasyonel bilgiler bir kez daha gün yüzüne çıktı! Seul Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Kim Jong-un'un fiziksel durumuyla ilgili özel bir rapor yayınlayarak, Pyongyang liderinin aşırı derecede obeziteden muzdarip olduğunu bildirdi. Tıbbi analizlere göre, Kuzey Kore liderinin ağırlığı tam 140 kilograma ulaşmış durumda ve ciddi hastalık riski taşıyan grupta yer alıyor. Peki, istihbarat verileri Kim Jong-un'un hayatı hakkında başka hangi detayları ortaya koyuyor ve mevcut durum ne kadar tehlikeli?

140 kg ağırlık ve kardiyovasküler risk

Güney Kore özel servisleri tarafından toplanan bilgilere göre, Kuzey Kore liderinin vücut ağırlığı yeniden maksimum seviyeye ulaştı:

  • 140 kilogramlık gösterge: İstihbarat, yapay zeka ve video analiz araçları aracılığıyla liderin kilosunun 140 kg civarında olduğunu belirledi;

  • Aşırı obezite: Bu gösterge tıpta yüksek risk grubuna girmekte olup vücuda ağır bir yük bindirmektedir;

  • Hastalık tehdidi: Uzmanlar, Kim Jong-un'da kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gelişme riskini çok yüksek olarak değerlendiriyor;

  • Şimdilik stabil: Tüm olumsuz faktörlere rağmen raporda, fiziksel aktivitelerinde şimdilik ciddi bir sorun veya hastalık belirtisi gözlemlenmediği kaydedildi.

İstihbarat raporunun önemli noktası

«Seul İstihbarat Teşkilatı'na göre, Kuzey Kore lideri 140 kilogram ağırlığında ve kalp-damar hastalıkları riski yüksek olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen, fiziksel durumunda şimdilik ciddi bir sorun gözlemlenmedi».

Pyongyang liderinin sağlığı, bölgesel güvenlik ve nükleer silah kontrolü için her zaman önemli bir jeopolitik faktör olmaya devam ediyor.

Kim Jong-un'un sağlık göstergeleri (Tablo)

Gösterge / Faktör

İstihbarat verisi ve değerlendirme

Tespit edilen vücut ağırlığı

Yaklaşık 140 kilogram

Temel teşhis/durum

Aşırı derecede obezite

Olası tehditler

Kalp ve damar hastalıkları gelişme riski yüksek

Mevcut durum

Fiziksel aktivitelerinde ciddi bir engel hissedilmedi

Bilgi kaynağı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Seul)

Sizce Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili bu tür riskler gelecekte Kuzey Kore'deki yönetim ve bölge siyasetini nasıl etkileyebilir? Pyongyang, varis konusunu ele almak zorunda kalacak mı?

Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu ilginç haberi arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

Kim Jong-unKuzey KoreSeul İstihbarat TeşkilatıKardiyovasküler RiskSağlık
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kim Jong-un'un gizemli varisi: İstihbarat, Kim Ju-ae'nin kardeşine dair gerçeği açıkladıKim Jong-un'un gizemli varisi: İstihbarat, Kim Ju-ae'nin kardeşine dair gerçeği açıkladı11 Eylül 09:14Donald Trump sonbaharda Kim Jong-un ile yeni görüşmeler yapmak istiyorDonald Trump sonbaharda Kim Jong-un ile yeni görüşmeler yapmak istiyor20 Ağustos 09:00Trump, Çin aracılığıyla KDP ile diyaloğu yeniden başlatmak istiyor: Gizli anlaşma nasıl olacak?Trump, Çin aracılığıyla KDP ile diyaloğu yeniden başlatmak istiyor: Gizli anlaşma nasıl olacak?19 Eylül 19:23Kim Jong Un Annesi Hakkında Neden Hiç Konuşmuyor?Kim Jong Un Annesi Hakkında Neden Hiç Konuşmuyor?3 Temmuz 02:46“Kim Jong-un benim dostum”: Trump, Kuzey Kore ve İran nükleer silahları hakkındaki soruya yanıt verdi“Kim Jong-un benim dostum”: Trump, Kuzey Kore ve İran nükleer silahları hakkındaki soruya yanıt verdi30 Eylül 12:10«Kuzey Koreya'nın nükleer statüsü ebedidir»: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Batı'ya sert tokat«Kuzey Koreya'nın nükleer statüsü ebedidir»: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Batı'ya sert tokat17 Eylül 09:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba