Kuzey Kore'nin kapalı ve gizemli rejimi etrafında, liderin sağlığıyla ilgili sansasyonel bilgiler bir kez daha gün yüzüne çıktı! Seul Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Kim Jong-un'un fiziksel durumuyla ilgili özel bir rapor yayınlayarak, Pyongyang liderinin aşırı derecede obeziteden muzdarip olduğunu bildirdi. Tıbbi analizlere göre, Kuzey Kore liderinin ağırlığı tam 140 kilograma ulaşmış durumda ve ciddi hastalık riski taşıyan grupta yer alıyor. Peki, istihbarat verileri Kim Jong-un'un hayatı hakkında başka hangi detayları ortaya koyuyor ve mevcut durum ne kadar tehlikeli?

140 kg ağırlık ve kardiyovasküler risk

Güney Kore özel servisleri tarafından toplanan bilgilere göre, Kuzey Kore liderinin vücut ağırlığı yeniden maksimum seviyeye ulaştı:

140 kilogramlık gösterge: İstihbarat, yapay zeka ve video analiz araçları aracılığıyla liderin kilosunun 140 kg civarında olduğunu belirledi;

Aşırı obezite: Bu gösterge tıpta yüksek risk grubuna girmekte olup vücuda ağır bir yük bindirmektedir;

Hastalık tehdidi: Uzmanlar, Kim Jong-un'da kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gelişme riskini çok yüksek olarak değerlendiriyor;

Şimdilik stabil: Tüm olumsuz faktörlere rağmen raporda, fiziksel aktivitelerinde şimdilik ciddi bir sorun veya hastalık belirtisi gözlemlenmediği kaydedildi.

İstihbarat raporunun önemli noktası

«Seul İstihbarat Teşkilatı'na göre, Kuzey Kore lideri 140 kilogram ağırlığında ve kalp-damar hastalıkları riski yüksek olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen, fiziksel durumunda şimdilik ciddi bir sorun gözlemlenmedi».

Pyongyang liderinin sağlığı, bölgesel güvenlik ve nükleer silah kontrolü için her zaman önemli bir jeopolitik faktör olmaya devam ediyor.

Kim Jong-un'un sağlık göstergeleri (Tablo)

Gösterge / Faktör İstihbarat verisi ve değerlendirme Tespit edilen vücut ağırlığı Yaklaşık 140 kilogram Temel teşhis/durum Aşırı derecede obezite Olası tehditler Kalp ve damar hastalıkları gelişme riski yüksek Mevcut durum Fiziksel aktivitelerinde ciddi bir engel hissedilmedi Bilgi kaynağı Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Seul)

Sizce Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili bu tür riskler gelecekte Kuzey Kore'deki yönetim ve bölge siyasetini nasıl etkileyebilir? Pyongyang, varis konusunu ele almak zorunda kalacak mı?

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