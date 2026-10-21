Hamilelikte yüzü tamamen değişen kadının hikayesi herkesi şaşırttı

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Hamilelikte yüzü tamamen değişen kadının hikayesi herkesi şaşırttı

Malezyalı 28 yaşındaki Farah Fayzal, hamilelik döneminde yüz cildinde meydana gelen keskin değişimler hakkında konuştu. Yüzünde kırışıklıklar, şiddetli iltihaplanma ve irinli sivilceler oluştu. Bu zorlu süreçte eşinin desteği ona büyük bir güç verdi.

Ciltteki değişimler psikolojik olarak da zorladı

Malezya'da pazarlama müdürü olarak çalışan Farah, Haziran ayı sonunda hamilelik sırasındaki dış görünüşünü yansıtan bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yüzünde derin kırışıklıklar, büyümüş bir burun ve kulaklar ile çok sayıda irinli sivilce dikkat çekiyordu.

Kadın, yıllardır kullandığı cilt bakım ürünlerinin artık işe yaramadığını belirtti. Hamileliğin son aşamalarında durumu daha da ağırlaştı; her sabah yüzünde yeni sivilceler çıkıyor, cildi kaşınıyor ve iltihaplanıyordu.

Bu değişimler Farah'ı psikolojik olarak da derinden etkiledi. 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabında şunları yazdı:

«Dokuz aylık zorlu bir süreci geride bıraktım, yüzümdeki değişimler yüzünden çok ağladım. Artık bir anneyim. İyileşme süreci hala devam ediyor.»

Farah, eşinin korkularını yenmesinde ve ruhsal dengesini korumasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Bere takan bir kız, çeşitli fotoğraflarla kaplı bir duvarın önünde duruyor.

«Eşim benim güvenli limanım. Beni sakinleştiriyor ve her zaman güzel, güçlü ve sevgiye layık olduğumu hatırlatıyor» dedi.

Bebeği dünyaya geldikten sonra Farah'ın durumu gözle görülür şekilde iyileşti. Yakın zamanda paylaşılan fotoğraflarda yüzündeki iltihaplanma ve sivilcelerin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Kadın, cildinin tamamen iyileşip eski haline dönmesini umuyor.

Ancak hikayesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Binlerce kullanıcı ona destek verirken, bazıları özel hayatını ifşa ettiği için eleştirdi. Diğerleri ise fotoğraflarında Photoshop kullandığını iddia etti.

Olumsuz yorumların ardından Farah, sağlık durumuyla ilgili bilgileri sosyal medyada artık detaylı paylaşmamaya karar verdi. Amacının hamilelik döneminde kadın vücudunda, cildinde ve duygularında meydana gelebilecek değişimlere dikkat çekmek olduğunu belirtti.

«Kimseye açıklama yapmak zorunda değilim. Ancak insanlar hamilelik hormonlarının kadın vücudunu nasıl etkilediğini anlamadığında, bu durum benim ruh sağlığımı da etkiliyor» diye yazdı.

Daha önce hamilelik döneminde dış görünüşü keskin bir şekilde değişen Çinli Li Wei hakkında da haberler yapılmıştı. Bu tür olaylar, hamilelik sırasındaki değişimlerin kadınları sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkileyebileceğini gösteriyor.

Farah FayzalMalezyaHamilelikSosyal MedyaCilt Sağlığı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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