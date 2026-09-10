22 yaşındaki video blog yazarı sokakta saldırıya uğradı: Hayranlarına seslendi

Ünlü İngiliz YouTube blog yazarı TommyInnit, gerçek adıyla Tom Simons, sokakta saldırıya uğradığını açıkladı. 22 yaşındaki Minecraft yıldızı, hayranlarından kendisini gördüklerinde yüzüne yumruk atmamalarını istedi.

Blog yazarı, milyonlarca abonesine yönelik videosunda bu konuya alışılmadık bir şekilde değindi. Söylediğine göre, bir gün önce tanımadığı biri yüzüne yumruk attı. Ancak olayın nerede ve neden gerçekleştiğine dair detay vermedi. Konuyla ilgili haberi Need To Know yayınladı.

Videoda TommyInnit'in sol gözünün çevresinde kızarıklık benzeri izler görülüyordu. Şunları söyledi:

«Herkese merhaba, sadece küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer beni halka açık bir yerde görürseniz, lütfen yüzüme yumruk atmayın. Dün biri yüzüme yumruk attı. Sarhoş bir İrlandalı. Bu hoşuma gitmedi. Eğer bunu yapmazsanız çok sevinirim. Teşekkürler».

Alışılmadık mesaj Instagram'da paylaşıldıktan kısa süre sonra yüz binlerce izlenme topladı. Ancak blog yazarının takipçileri, onun bu ciddi ricasında bile mizahi bir yan bularak olaya farklı tepkiler verdiler.

Tommy, kendisine saldıran kişinin onu tanıyıp tanımadığını veya olayın polise bildirilip bildirilmediğini açıklamadı.

İçerik üreticisi daha önce de kamuoyuyla ilgili rahatsız edici bir durumdan bahsetmişti. Özellikle Haziran ayında Tommy ve meslektaşı, YouTube blog yazarı Jack Manifold «Shut Up I'm Talking» adlı podcast'lerinde bir parkta hayranları tarafından rahatsız edildiklerini anlatmışlardı.

Nottingham doğumlu Tommy, Minecraft tabanlı videoları ve canlı yayınlarıyla ün kazandı. Şu anda ana YouTube kanalında 15 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

Blog yazarının son mesajı ise sosyal medyada yeniden tartışmalara yol açtı.