İlginç bir hile: Brezilyalı atlet 11 sponsordan parasını nasıl aldı?

Dünya sporunda zafer kutlamalarının birçok farklı yolu görülmüştür, ancak Brezilya'da yaşanan olay sadece stadyumdakileri değil, tüm dünya sosyal medyasını kahkahaya ve hayrete boğdu. Yarışmada podyuma çıkan Brezilyalı koşucu, ödül törenini gerçek bir pazarlama şovuna dönüştürdü. Aynı anda 11 sponsorla anlaşma imzalayan ve markalarını gösterme taahhüdünde bulunan girişimci sporcu, tüm formaları üst üste giyerek koştu ve ödül töreni sırasında bunları tek tek çıkarıp her şirket için ayrı ayrı poz verdi. Peki, sporcu bu ilginç planı nasıl uyguladı, rakipleri podyumda neden kahkahalara boğuldu ve bu adım ona ne kadar kazandırdı? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan sponsorluk yükümlülüklerini yerine getirmenin bu sıra dışı yolu ve arkasındaki gerçek sporcu hayatına dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Üst üste 11 forma: Podyumda beklenmedik striptiz şovu

Ödül töreni her zamanki gibi başlamış olsa da, sonraki dakikalarda beklenmedik bir olay yaşandı:

Aynı anda 11 anlaşma: Brezilyalı sporcu, mesafeyi tamamlayıp dereceye girmeden önce bir değil, aynı anda 11 farklı sponsorla reklam anlaşması imzaladı;

Kesin şart: Anlaşmaya göre, sponsorların ödeme yapabilmesi için sporcunun podyumda logolarının bulunduğu formayla ve elinde ödülle fotoğraf çektirmesi gerekiyordu;

En kolay çözüm: Her şirkete ayrı zaman ayırmamak ve bahane bırakmamak için koşucu, tüm tişört ve yelekleri üst üste giyerek mesafeyi bu şekilde tamamladı.

«Sponsorların talebi netti; markalarının görünmesi gerekiyordu. Ben de tüm sözleşmelere eşit derecede uymanın en basit ve dürüst yolunu seçtim», diyerek sporcu hareketlerini açıkladı.

Fotoğrafçıların sırası ve podyumdaki ortakların şaşkınlığı

Ödül töreni sırasında podyumun yanındaki seyirciler ve rakipler şaşkınlıklarını gizleyemediler:

Adım adım soyunma: Sporcu podyumda elinde kupayı tutarken fotoğrafçıların karşısında durdu; her kare çekildikten sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp altındaki yeni sponsorun formasını sergiledi (Sicoob, Fisiopilates, MCR Run ve diğerleri);

Bayraklar ve pankartlar bile: Sadece formaları değiştirmekle kalmadı, bazı sponsorlar için özel reklam bezlerini de elinde tutarak profesyonelce gülümsedi;

Rakipler kahkahaya boğuldu: Podyumda yan yana duran diğer madalya sahipleri başta ne olduğunu anlamayıp şaşırsalar da, daha sonra durumun ne kadar komik ve özgün olduğunu görünce gülmekten kendilerini alamadılar.

Spordaki mücadelenin bir başka yüzü

İnternet kullanıcılarının çoğunun merak ettiği en önemli konu, bu hareketin sadece bir şaka mı yoksa gerçek bir yükümlülüğün sonucu mu olduğudur. En önemli sonuç şudur ki, bu olay mizahi görünse de, arkasında dar gelirli atletlerin büyük spordaki finansal zorlukları ve hayatlarını idame ettirmek için verdikleri amansız mücadele yatıyor. Brezilyalı koşucu, antrenman ve seyahat masraflarını karşılamak için her küçük sponsora değer vermiş ve hepsine karşı olan borcunu yüzde yüz yerine getirmiştir. 11 tişörtü üst üste çıkarıp tüm anlaşma paralarını garanti altına alan bu koşucu, aynı anda dünya çapında milyonlarca insanın sevgisini ve saygısını kazandı.

Sizce Brezilyalı sporcunun bu hareketi gerçek bir zeka ve sponsorlara duyulan dürüst bir saygı mı, yoksa podyumda böyle bir şey yapmak spor etiğine uygun değil mi? Bizim yerel sporcularımız da sponsor bulmak için böyle sıra dışı yöntemler kullansa doğru olur muydu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve spor dünyasındaki bu komik ve ibretlik olayı sevdiklerinizle paylaşın!