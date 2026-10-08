Yüksek topuklu ayakkabılarla 100 metre koşusunda rekor kırıldı

·35·Dünya
Yüksek topuklu ayakkabılarla 100 metre koşusunda rekor kırıldı

Yüksek topuklu ayakkabılarla koşmak zaten zordur, 100 metreyi rekor hızla tamamlamak ise hayal etmesi güç bir durum. Ancak Majken Sichlau bunu başardı. Onun sıra dışı koşusu sosyal medyada bir kez daha ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada yüksek topuklu ayakkabılarla 100 metre koşan genç bir kadının yer aldığı video geniş çapta yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Edinilen bilgilere göre, yüksek topuklu ayakkabılarla 100 metre koşu rekoru Majken Sichlau'ya ait. Bu mesafeyi 13,557 saniyede tamamladı.

Videoda kadının yüksek topuklu ayakkabılarla kısa mesafeyi yüksek hızla koştuğu görülüyor. Sıra dışı koşu stili birçok izleyiciyi hayrete düşürdü.

Majken SichlauYüksek Topuklu Koşu100 Metre RekoruViral VideoSosyal Medya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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