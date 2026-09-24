Hayranını iten Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefi oldu

Sosyal medyada Cristiano Ronaldoile bir hayranı arasındaki video yayıldı ve futbolcunun hareketi büyük tartışmalara yol açtı. Videoda, bir hayranın fotoğraf çektirmek için Ronaldo'nun yanına geldiği, futbolcunun ise onu ittiği görülüyor.

Görüntülerde hayranın futbolcuya yaklaşıp birlikte fotoğraf çektirmeye çalıştığı, ardından Ronaldo'nun onu kenara ittiği fark ediliyor.

Videodaki durum sosyal medyada farklı tepkilere neden oluyor.

Videonun altındaki yorumlarda bazı kullanıcılar Ronaldo'nun hareketini sert bir şekilde eleştirdi. Diğerleri ise videodaki durumun tam bağlamının bilinmediğini vurguluyor.

Olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği veya futbolcunun hayranını neden ittiğine dair henüz ek bir bilgi verilmedi.