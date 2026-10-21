Çocuğuna isim bulamayan Çinli çift boşanmaya karar verdi

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Çocuğuna isim bulamayan Çinli çift boşanmaya karar verdi

Çin'in Şanghay şehrinde çocuklarına isim koyma konusunda anlaşamayan bir çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ebeveynlerin yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir yaşını geçen çocuk henüz doğum belgesini alamadı, hatta aşı süreçlerinde bile zorluklarla karşılaştı.

Çocuğun ismi ebeveynler arasında krize dönüştü

Şanghay Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi'nde 2023 yılında evlenen çiftin boşanma davası görüldü. Çiftin bir yıl sonra sağlıklı bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak doğumdan sonra aile içinde anlaşmazlıklar başladı.

Karı koca, çocuklarına ne isim koyacakları konusunda bir karara varamadı. Her ikisi de kendi seçiminde ısrar etti ve diğerinden gerekli belgeleri ve vekaletnameyi sunmasını talep etti. Ancak taraflardan hiçbiri geri adım atmak istemedi.

Mahkemeye sunulan kanıtlara göre, ebeveynler çocuklarına seçtikleri ismi tescil ettirmek için hastaneye ayrı ayrı gittiler. Ancak her iki girişim de belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bir yaşını geçen çocuğun doğum belgesi yok

Dava ile ilgilenen hakim, çocuğun durumuna özel bir dikkat çekti.

Hakim, "Çocuk bir yaşını geçti ancak hala doğum belgesi yok. İkametgah kaydının yapılması imkansız, hatta aşılarının yapılması bile zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tıbbi doğum belgesinin bebeğin yasal kimliğini oluşturmada önemli bir belge olduğunu belirtti. Ebeveynlerin kişisel anlaşmazlıkları nedeniyle bu belgeyi geciktirmelerinin, reşit olmayan çocuğun kişisel haklarına zarar verebileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca mahkeme, her iki ebeveynin de bu durum için sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Çocuğun duygusal çatışmalarda bir baskı aracı haline getirilmemesi veya velayet yükümlülüklerinden kaçmak için anlaşmazlıkların kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Mahkeme, ebeveynlere çocuğun çıkarlarını ilk sıraya koymalarını emretti

Çocuğun temel haklarını korumak amacıyla mahkeme, "Reşit olmayan çocuklara bakım sağlama" konusunda özel bir uyarı belgesi çıkardı. Buna göre ebeveynlerin belirlenen süre içinde iş birliği yaparak çocuklarına doğum belgesi almaları zorunluydu.

Ancak belgeleri düzenlemek yerine, asıl belgelerin kimde saklanacağı konusunda tekrar tartışmaya başladılar.

Birkaç kez uzlaştırma ve ikna etme girişiminden sonra, asıl doğum belgesinin geçici olarak mahkemede saklanmasına karar verildi. Daha sonra belgenin anneye teslim edilmesi kararlaştırıldı. Bu, çocuğun ikametgah kaydının yapılması için gerekliydi.

Sosyal medyada ebeveynlerin davranışları eleştirildi

Sıra dışı boşanma davası Çin sosyal medyasında geniş yer buldu ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, basit bir konunun aile ilişkilerini nasıl bu noktaya getirdiğine şaşırdı.

Bir kullanıcı, "Böyle çiftlerin çocuk sahibi olmaması gerekir" diye yazdı.

Başka bir yorumda ise şu ifadeler yer aldı: "Sadece vakit kaybediyorlar. İsim daha sonra da değiştirilebilir. Kendi anlaşmazlıklarıyla çocuğu mağdur ediyorlar ve sorumlu ebeveyn olduklarını gösteremiyorlar."

Bu olay, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların öncelikle çocuğun haklarını ve günlük yaşamını etkilediğini bir kez daha gösterdi. Mahkemenin temel talebi ise, ebeveynlerin kişisel çatışmalarından bağımsız olarak çocuklarının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaları gerektiği oldu.

ŞanghayPudongAile AnlaşmazlıklarıÇocuk HaklarıÇin
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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