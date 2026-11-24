Cristiano Ronaldo'nun hayatını ve futbol kariyerini yansıtan CR7 müzesi, Çin'in Şanghay şehrinde kapılarını açtı. Müzenin girişinde Portekizli yıldızın yedi metrelik bir heykeli bulunuyor. Heykelde futbolcunun ikonik gol sevinci canlandırılmış.

21 Kasım'da açılan bu müze, Ronaldo'nun kişisel müze projesinin Çin ana karasındaki ilk şubesi olma özelliğini taşıyor. Müze, Şanghay'ın Nankin Caddesi'ndeki Shanghai No. 1 Shopping Center alışveriş merkezinin üçüncü katında yer alıyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılan sergi, futbolcunun çocukluğundan dünya yıldızlığına uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Ronaldo'nun yedi metrelik heykeli hayranları karşılıyor

Müzenin en dikkat çekici unsurlarından biri, girişinde yükselen devasa heykel. Portekiz milli takımı formasıyla tasvir edilen Ronaldo, kollarını açarak meşhur «Siu» sevincini sergiliyor.

Organizatörler, heykeli futbolcunun dünyadaki en uzun tam boy heykeli olarak tanıtıyor. Yedi metre yüksekliğinde yapılmış olması, Ronaldo'nun meşhur 7 numaralı formasına da bir gönderme yapıyor.

Müzenin açılış törenine futbolcunun kardeşi Hugo Aveiro da katıldı.

Çocukluktan dünya şöhretine: 10 tematik alan

Müze sergisi, Ronaldo'nun hayatını ve spor kariyerini adım adım yansıtıyor. Burada toplam 10 tematik alan ve 15 özel sahne yeniden oluşturulmuş.

Hayranlar, futbolcunun Madeira'daki çocukluk dönemini, Lizbon'daki «Sporting» akademisinde geçirdiği günleri ve sonraki profesyonel kariyerine dair atmosferi yakından görebilirler.

Sergide şu mekanların yeniden canlandırılmış halleri bulunuyor:

Ronaldo'nun genç bir futbolcuyken yaşadığı «Sporting» akademisi yatakhanesi;

futbolcunun kişisel oturma odası;

kulüplerin soyunma odaları;

«Al Nassr» stadyumundaki futbolcuların sahaya çıktığı tünel.

Böylece ziyaretçiler, Ronaldo'nun kariyerini sadece fotoğraflarla değil, hayatındaki önemli ortamları hissetmelerini sağlayan özel sahneler aracılığıyla takip edebiliyorlar.

50'den fazla eser: «Altın Top» ve tarihi formalar

Şanghay'a, Ronaldo'nun doğup büyüdüğü Madeira'dan 50'den fazla değerli eşya getirildi. Bunlar arasında ödüller, futbol formaları ve maçlarda giyilen kramponlar yer alıyor.

Serginin en önemli parçaları arasında şunlar bulunuyor:

2008 «Altın Top» ödülü — Ronaldo'nun ilk kez dünyanın en iyi futbolcusu olarak tanındığı dönemin sembolü.

Avrupa Şampiyonluğu kupası — Portekiz milli takımıyla elde edilen tarihi başarıyı hatırlatan ödül.

Maçlarda giyilen kramponlar — futbolcunun sahadaki kariyeriyle doğrudan bağlantılı eşyalar.

«Real Madrid»deki 350. golüne adanmış forma — üzerinde kulübün eski teknik direktörü Zinedine Zidane ve takım oyuncularının imzaları bulunuyor.

Şanghay müzesi için özel olarak hazırlanan forma — üzerinde Ronaldo'nun kişisel imzası yer alıyor.

Bazı eserler Çin ana karasında ilk kez sergileniyor.

Müzede Ronaldo'nun şutunu kurtarmak da mümkün

CR7 müzesi sadece tarihi eşyalarla sınırlı değil. Müzede interaktif aktiviteler de düzenlenmiş.

Örneğin ziyaretçiler, 2018 yılında «Juventus» formasıyla «Real Madrid» kalesine attığı meşhur röveşata golü temel alınarak hazırlanan özel simülatörde kendilerini kaleci olarak deneyebilirler.

O tarihi gol sırasında Ronaldo 2,38 metre yüksekliğe sıçramıştı. Müzedeki özel düzenek, futbolcunun şutunu sanal olarak yeniden yaratarak hayranlara onu kurtarma şansı veriyor.

Ronaldo'nun mirası artık Şanghay'da da sergileniyor

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en popüler sporcularından biri olarak dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Şanghay'daki müze ise onun kariyerini, başarılarını ve kişisel tarihini tek bir çatı altında toplayan yeni bir merkez haline geldi.

Dikkat çekici olan şu ki, hayranlar burada sadece futbolcunun ödüllerini izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onun çocukluk hayatını, antrenmanlarını ve onunla ilgili tarihi anları yakından hissedebiliyorlar.

Ronaldo'nun Şanghay'daki müzesi, futbol yıldızının isminin ve spor mirasının uluslararası ölçekte ne kadar büyük bir ilgi uyandırdığını bir kez daha kanıtladı.