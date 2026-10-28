Çin'de teknolojik mucize: Şanghay sokaklarında robot polisler test ediliyor

·20·Teknoloji
Çin'de teknolojik mucize: Şanghay sokaklarında robot polisler test ediliyor

Çin'in en büyük metropollerinden biri olan Şanghay şehrinin sokaklarında insansı (humanoid) robotlar test edilmeye başlandı. Bu yenilikçi cihazlar, trafik akışını verimli bir şekilde yönetmek ve polis memurlarına görevlerinde yardımcı olmak amacıyla devreye alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, robotun polis üniforması giydiği, özel tekerlekli hareketli bir platform üzerinde durduğu ve sokaklarda güvenliği denetlediği görülüyor.

Robot polisin dış görünüşü ve teknik özellikleri

Dış görünüşü, bu robotun modern ve insan figürüne çok yakın bir şekilde tasarlandığını gösteriyor:

  • Tam hizmet üniforması: Robot, gerçek trafik polisi memurlarına özgü mavi bir gömlek, koyu renkli pantolon, beyaz eldiven ve şapka ile donatılmıştır;

  • Mobil tekerlekli platform: Karmaşık şehir ortamında hızlı ve sorunsuz hareket edebilmesi için özel, kompakt, beyaz renkli robotik bir platform üzerine yerleştirilmiştir;

  • Uyarı ışıkları ve polis amblemi: Platformun alt kısmında polis amblemi, aydınlatma farları ve gece vakti uzaktan görülebilen mavi-lacivert uyarı ışıkları bulunmaktadır;

  • Trafik koordinasyonu: El hareketleri ve duruşu, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekerek kurallara uyulmasını sağlamaya hizmet eder.

Şanghay deneyi: Bu tür projeler neden gereklidir?

Sokaklarda yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanılması, birkaç temel sorunu çözmeyi amaçlamaktadır:

  • Personel yükünü azaltmak: Yoğun kavşaklardaki rutin gözetim ve yönlendirme işlerinin robotlara devredilmesiyle, insan kaynağının daha önemli operasyonel görevlerde kullanılması imkanı doğar;

  • 7/24 kesintisiz denetim: Robotlar, her türlü hava koşulunda ve günün her saatinde yorulmadan nöbet tutabilir;

  • Yenilikçi güvenlik sistemi: Sokaklarda bu tür yüksek teknolojilerin bulunması, sürücü ve yayaların dikkatini artırarak kural ihlallerini önler.

Şanghay'da başlatılan bu test projesi, geleceğin "akıllı şehir" (Smart City) altyapısında yapay zeka ve robotik sistemlerin kamu düzenini sağlamada önemli bir halka haline geldiğini gösteriyor.

Şanghayİnsansı RobotlarYapay ZekaAkıllı ŞehirTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de 20 robot 120 dansçıyla birlikte dans etti (video)Çin'de 20 robot 120 dansçıyla birlikte dans etti (video)26 Ekim 11:42Çocuğuna isim bulamayan Çinli çift boşanmaya karar verdiÇocuğuna isim bulamayan Çinli çift boşanmaya karar verdi21 Ekim 10:07Agility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamadaAgility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamada6 Temmuz 11:22Çin, İnsansı Robot Pazarında Mutlak Liderliği Ele GeçirdiÇin, İnsansı Robot Pazarında Mutlak Liderliği Ele Geçirdi10 Ağustos 23:54Çin'de ağlayabilen insansı robot tanıtıldı (video)Çin'de ağlayabilen insansı robot tanıtıldı (video)29 Eylül 04:30Çin'de 75 yaşındaki kadın 10 yıllık birikimi olan 450 bin doları güzellik salonuna harcadıÇin'de 75 yaşındaki kadın 10 yıllık birikimi olan 450 bin doları güzellik salonuna harcadı23 Eylül 15:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?