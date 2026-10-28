Çin'de teknolojik mucize: Şanghay sokaklarında robot polisler test ediliyor

Çin'in en büyük metropollerinden biri olan Şanghay şehrinin sokaklarında insansı (humanoid) robotlar test edilmeye başlandı. Bu yenilikçi cihazlar, trafik akışını verimli bir şekilde yönetmek ve polis memurlarına görevlerinde yardımcı olmak amacıyla devreye alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, robotun polis üniforması giydiği, özel tekerlekli hareketli bir platform üzerinde durduğu ve sokaklarda güvenliği denetlediği görülüyor.

Robot polisin dış görünüşü ve teknik özellikleri

Dış görünüşü, bu robotun modern ve insan figürüne çok yakın bir şekilde tasarlandığını gösteriyor:

Tam hizmet üniforması: Robot, gerçek trafik polisi memurlarına özgü mavi bir gömlek, koyu renkli pantolon, beyaz eldiven ve şapka ile donatılmıştır;

Mobil tekerlekli platform: Karmaşık şehir ortamında hızlı ve sorunsuz hareket edebilmesi için özel, kompakt, beyaz renkli robotik bir platform üzerine yerleştirilmiştir;

Uyarı ışıkları ve polis amblemi: Platformun alt kısmında polis amblemi, aydınlatma farları ve gece vakti uzaktan görülebilen mavi-lacivert uyarı ışıkları bulunmaktadır;

Trafik koordinasyonu: El hareketleri ve duruşu, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekerek kurallara uyulmasını sağlamaya hizmet eder.

Şanghay deneyi: Bu tür projeler neden gereklidir?

Sokaklarda yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanılması, birkaç temel sorunu çözmeyi amaçlamaktadır:

Personel yükünü azaltmak: Yoğun kavşaklardaki rutin gözetim ve yönlendirme işlerinin robotlara devredilmesiyle, insan kaynağının daha önemli operasyonel görevlerde kullanılması imkanı doğar;

7/24 kesintisiz denetim: Robotlar, her türlü hava koşulunda ve günün her saatinde yorulmadan nöbet tutabilir;

Yenilikçi güvenlik sistemi: Sokaklarda bu tür yüksek teknolojilerin bulunması, sürücü ve yayaların dikkatini artırarak kural ihlallerini önler.

Şanghay'da başlatılan bu test projesi, geleceğin "akıllı şehir" (Smart City) altyapısında yapay zeka ve robotik sistemlerin kamu düzenini sağlamada önemli bir halka haline geldiğini gösteriyor.