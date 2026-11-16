Çin okullarında öğretmenlerin yerini yapay zeka destekli ödev kontrol sistemleri alıyor

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Çin okullarında öğretmenlerin yerini yapay zeka destekli ödev kontrol sistemleri alıyor

Çin'deki bazı okullarda öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek amacıyla ödevleri kontrol eden yapay zeka cihazları kullanıma sunuluyor. Dış görünüşü sıradan bir yazıcıyı andıran bu özel ekipmanlar, Shenzhen, Şanghay ve diğer şehirlerdeki bazı eğitim kurumlarında kullanılıyor.

Cihaz, öğrencilerin defterlerindeki el yazısı metinleri tanıyabiliyor. Ardından tamamlanan görevleri analiz ederek hataları işaretliyor ve not veriyor. Böylece, daha önce öğretmenlerin elle yaptığı kontrol sürecinin büyük bir kısmı otomatikleştiriliyor.

Eskiden eğitimciler her bir defteri tek tek inceleyip hataları kırmızı kalemle işaretlemek için oldukça fazla zaman harcıyorlardı. Artık bu görevi özel bir cihaz yerine getirerek öğretmenlere diğer işleri için ek zaman kazandırıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu tür ekipmanlar öğretmenlerin her gün bir buçuk saatten fazla zaman kazanmasını sağlayabiliyor. Eğitimciler ise bu boş zamanı derslere hazırlanmak, öğrencilerle birebir ilgilenmek ve onların bilgilerini artırmak için kullanabiliyor.

Ancak teknolojinin önünde bazı zorluklar da bulunuyor. Her insanın el yazısı kendine özgü olduğundan, el yazılarını doğru bir şekilde tanımak yapay zeka için bile kolay değil. Bu nedenle sistemlerin doğruluğu ve verimliliği uygulamada test ediliyor.

Şimdilik bu tür cihazlar Çin'in sadece bazı şehirlerindeki okullarda kullanılıyor. Ülke genelinde yaygınlaşması ise gelecekteki sonuçlara bağlı.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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