Çin'in Şanghay şehrinde Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun dev heykeli sergilendi. 21 Kasım'da CR7 müzesinin açılışı vesilesiyle dikilen heykel yedi metre yüksekliğindedir. Doğu Nankin Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde yer almaktadır.

Heykelde Ronaldo, Portekiz milli takımının 7 numaralı formasıyla, gol attıktan sonra kollarını iki yana açarak yaptığı meşhur «Siu» sevincini tekrarlarken tasvir edilmiştir. Heykelin yüksekliği de futbolcunun efsanevi 7 numarasına uygun olarak seçilmiştir. Organizatörler, bu anıtı Ronaldo'nun dünyadaki en yüksek tam boy heykeli olarak sunuyor.

Törensel açılışa futbolcunun kardeşi Hugo Aveiro ve yakın arkadaşı Miguel Paixão katıldı. Ronaldo'nun kendisi ise törene gelmedi. Etkinlikte toplanan hayranlar, heykelin açılışı sırasında futbolcunun meşhur «Siu» hareketini tekrarlayarak onu alkışladı.

Şanghay'daki CR7 müzesi yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Müzede, Ronaldo'nun çocukluğundan profesyonel futbol kariyerine kadar olan yolculuğunu yansıtan 10 tematik sergi alanı bulunuyor.

Müzede futbolcunun kişisel koleksiyonundan getirilen 50'den fazla eser; 2008 yılında kazandığı «Altın Top» ödülü, futbol formaları, kramponlar ve diğer hatıra eşyaları sergileniyor. Ayrıca Ronaldo'nun «Sporting» akademisinde yaşadığı yatak odası da yeniden canlandırıldı.

Ziyaretçiler için interaktif aktiviteler de düzenlendi. Bunlardan biri, Ronaldo'nun 2018'de «Juventus» kalesine attığı meşhur röveşata golüne adanmış olup, hayranlar özel bir simülatör yardımıyla kalecilik yeteneklerini test edebiliyorlar.