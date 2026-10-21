Fransa'da Messi'nin imzalı forması ve kaptanlık pazubandı çalındı (video)

Fransa'nın başkenti Paris'teki toplumsal olaylar sırasında bir futbol müzesinden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin değerli eşyaları çalındı. Bunlar arasında futbolcunun Barcelona'da oynadığı dönemde giydiği, imzalı forması ve kaptanlık pazubandı bulunuyor. Bu durum TyC Sports tarafından bildirildi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre olay 17 Ekim'de gerçekleşti. Yüzleri maskeli kişiler müzeye girerek futbolcuya ait eşyaları alıp kaçtı. Daha sonra çalınan eşyaların yer aldığı videolar sosyal medyada yayıldı.

Çalınan formanın Messi'nin Barcelona'daki 10 numaralı forması olduğu belirtildi. Kaptanlık pazubandı da futbolcunun imzasıyla birlikte çerçevelenmiş durumdaydı.

Olay, Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı protestoların düzenlendiği bir dönemde gerçekleşti. Bazı bölgelerdeki gösteriler kargaşaya ve polisle çatışmalara dönüştü.

Şu ana kadar çalınan eşyaların bulunduğu veya şüphelilerin yakalandığına dair güvenilir bir bilgi paylaşılmadı.