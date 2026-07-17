Pelé'nin final forması açık artırmada yaklaşık 5 milyon dolara satıldı!

·35·Dünya
Pelé'nin final forması açık artırmada yaklaşık 5 milyon dolara satıldı!

Pelé'nin 1958 Dünya Kupası finalinde İsveç'e karşı giydiği forma, açık artırmada 4,88 milyon dolara satıldı. Bu fiyat, efsanevi futbolcuya ait koleksiyon parçaları için yeni bir rekor oldu.

O finalde Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti. Pelé maç sırasında henüz 17 yaşındaydı ve finalde rakip kaleyi iki kez havalandırmıştı.

Finalden sonra formasını milli takımdan arkadaşı Didi'ye vermişti. Didi ise daha sonra bu formayı Rio de Janeiro'daki Spor Müzesi'ne teslim etti.

Sotheby's müzayedesinde satılan bu forma, Pelé'ye ait önceki rekoru kırdı. Bundan önceki en pahalı parça, 2022'de 1,33 milyon dolara satılan 1958 yılına ait oyuncu kartıydı.

Pelé'nin forması, futbol tarihindeki en pahalı formalar arasında ikinci sırada yer aldı. Sadece Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği ve 9,28 milyon dolara satılan formasının gerisinde kaldı.

PeléBrezilyaFutbolDünya KupasıMüzayede
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Uganda'nın 86 yaşındaki başbakan yardımcısı yeniden gündemdeUganda'nın 86 yaşındaki başbakan yardımcısı yeniden gündemdeBugün, 19:06Neymar 23 milyon dolara yat satın aldıNeymar 23 milyon dolara yat satın aldıBugün, 18:49Ailesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamışAilesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamışBugün, 18:49Çin'de gelin kayınvalidesini döverek dört kaburgasını kırdıÇin'de gelin kayınvalidesini döverek dört kaburgasını kırdıBugün, 18:30Iraklı yetkilinin evine baskın: Altın ve milyonlara el konulduIraklı yetkilinin evine baskın: Altın ve milyonlara el konulduBugün, 18:10Güney Koreya Devlet Başkanı kişisel evini satarak evsiz kaldıGüney Koreya Devlet Başkanı kişisel evini satarak evsiz kaldıBugün, 17:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı