Pelé'nin final forması açık artırmada yaklaşık 5 milyon dolara satıldı!

Pelé'nin 1958 Dünya Kupası finalinde İsveç'e karşı giydiği forma, açık artırmada 4,88 milyon dolara satıldı. Bu fiyat, efsanevi futbolcuya ait koleksiyon parçaları için yeni bir rekor oldu.

O finalde Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti. Pelé maç sırasında henüz 17 yaşındaydı ve finalde rakip kaleyi iki kez havalandırmıştı.

Finalden sonra formasını milli takımdan arkadaşı Didi'ye vermişti. Didi ise daha sonra bu formayı Rio de Janeiro'daki Spor Müzesi'ne teslim etti.

Sotheby's müzayedesinde satılan bu forma, Pelé'ye ait önceki rekoru kırdı. Bundan önceki en pahalı parça, 2022'de 1,33 milyon dolara satılan 1958 yılına ait oyuncu kartıydı.

Pelé'nin forması, futbol tarihindeki en pahalı formalar arasında ikinci sırada yer aldı. Sadece Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği ve 9,28 milyon dolara satılan formasının gerisinde kaldı.