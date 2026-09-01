Başkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdi

·67·Dünya
Başkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdi

Arjantin'de futbol tarihinin en önemli sayfalarından birinin kapanması bekleniyor. Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerini sonlandırma kararı, ülke başkanı Javier Milei'nin de tepkisine yol açtı.

Milei, sosyal medya hesabından Messi'nin bir fotoğrafını paylaşarak ona kısa ama etkileyici bir mesaj gönderdi.

«Çok teşekkürler, inanılmaz insan!»

Milei, Messi'ye minnettarlığını sundu

Arjantin başkanının bu tepkisi, Messi'nin milli takımdaki 20 yıllık kariyerinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Messi, 31 Ağustos'ta Arjantin milli takımındaki kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Futbolcu, veda mektubunda yıllar boyunca kendisini destekleyen taraftarlara özel olarak teşekkür etti.

Messi, Arjantinile hangi kupaları kazandı?

Messi'nin milli takımdaki kariyeri sadece uzun sürmesiyle değil, aynı zamanda tarihi zaferlerle de hatırlanacak.

Arjantin ile:

  • 2022 Dünya Kupasışampiyonu oldu;

  • 2021 ve 2024 Copa Américakupalarını kazandı;

  • 2022 Finalissimaşampiyonluğunu yaşadı;

  • 2008 Olimpiyatlarıaltın madalya kazandı.

Bu sonuçlar, Messi'nin Arjantin futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

En büyük hayal de gerçekleşti

Messi'nin milli takım kariyerinde en zor dönemler de oldu. Birkaç kez büyük finallerde kaybetti ve hatta milli takımdaki geleceği hakkında ciddi kararlar alma noktasına geldi.

Ancak sonraki yıllar, kariyerinin en başarılı dönemi oldu.

Önce Copa América, ardından Finalissima ve son olarak Katar'daki Dünya Kupası zaferi, Messi'nin Arjantin ile ana hedefine ulaşmasını sağladı.

Veda mektubunda neler söyledi?

Messi, mesajında milli takım taraftarlarına teşekkür etti. Arjantin formasıyla 20 yıllık kariyeri boyunca gösterilen desteği özellikle vurguladı.

Futbolcu, kararın 2026 Dünya Kupası'ndan sonra alındığını belirtti.

Bu, Messi'nin Arjantin milli takımıyla ilgili büyük döneminin sona erdiği anlamına geliyor.

Arjantin futbolu Messisiz kalacak

Lionel Messi için milli takım kariyeri, basit istatistiklerden çok daha fazlasını ifade ediyor. Arjantin ile hem mağlubiyetleri hem de en büyük zaferleri yaşadı.

2008 Olimpiyatları'ndan 2022 Dünya Kupası'na kadar olan yolculuk 20 yıldan fazla sürdü.

Şimdi ise Arjantin futbolu için yeni bir dönem başlayabilir. Messi milli takım formasıyla sahaya çıkmasa bile, ismi ülke futbol tarihinin en büyük sayfalarından biri olarak kalacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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