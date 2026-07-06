Fransa'daki ünlü müzeden nadir eserler çalındı

·34·Dünya
Fransa'daki ünlü müzeden nadir eserler çalındı

Fransa'da bulunan Lalique Müzesi'nden yaklaşık 20 nadir eser çalındı. İlk tahminlere göre, kayıp eşyaların toplam değerinin 4 milyon avroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Kaynakların bildirdiğine göre, suç 5 Temmuz akşamı işlendi. Kimliği belirsiz kişiler giriş kapısını kırarak altı cam vitrini parçaladı ve eserleri alıp kaçtı.

Olay sırasında müzenin alarm sistemi devreye girdi. Ancak polise ilk haber güvenlik hizmetleri tarafından değil, bir temizlik görevlisi tarafından verildi. Bu nedenle güvenlik personelinin eylemleri ve neden hızlı müdahale edilmediği araştırılıyor.

Lalique Müzesi, Ekim 2025'te Louvre'da yaşanan hırsızlığın ardından sıkı denetim altına alınmıştı. Ancak ek önlemlere rağmen suçlular müzeye girmeyi ve değerli eserleri çıkarmayı başardı.

Müze, René Lalique ve onun yaratıcı mirasına adanmıştır. Fransız usta, mücevher ve cam sanatında, özellikle art nouveau ve art deco tarzındaki eserleriyle tanınır.

Polis şu anda çalınan eserleri arıyor. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları, alarm verileri ve müze çalışanlarının ifadeleri inceleniyor.

Daha önce Louvre Müzesi'nden çalınan tarihi eserlerin değeri 88 milyon avro olarak tahmin edilmişti.

FransaLalique MüzesiHırsızlıkSanat EserleriAvrupa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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