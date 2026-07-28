“Yabancı kıyafet” cezası: Tacikistan’da hicap, sakal ve Arap tarzı kıyafetler yasaklandı

·96·Dünya
“Yabancı kıyafet” cezası: Tacikistan’da hicap, sakal ve Arap tarzı kıyafetler yasaklandı

Tacikistan’da ulusal kültüre "yabancı" kabul edilen kıyafetlerin kamu arazilerinde giyilmesini kısıtlayan yasa yürürlüğe girdi. Devlet Başkanı İmamali Rahmon belgeyi 20 Haziran 2024 tarihinde imzaladı. "Asiya-Plus" haberine göre yasa, kıyafetlerin ülkeye ithalini, satışını ve propagandasını da kapsıyor.

Belgede hicaptan doğrudan bahsedilmese de, "yabancı kıyafet" teriminin pratikte İslami başörtüsünü ve Orta Doğu tarzı bazı giysileri kapsayabileceği kaydedildi. Bununla birlikte, yasanın kabul edildiği sırada yasaklanan kıyafetlerin kesin listesi açıklanmadı.

Tacikistan hükümeti bu düzenlemeyi, ulusal giyim kültürünü korumak ve toplumda batıl inançlar ile dini taassubun yayılmasını önlemek amacıyla açıkladı. Yasa hükümlerine uyulmaması durumunda para cezaları öngörülmüştür.

Yasa kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar, kadınların sokaklarda durdurularak başörtülerini ulusal tarzda bağlamalarının talep edildiğinden şikayet etti.

TacikistanHicapYasakİmamali RahmonGiyim
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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