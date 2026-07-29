Tacikistan'da Görülmemiş Arazi Satışı: 133 Yetkili Cezai Sorumluluk Altında!

·74·Dünya
Tacikistan'da Görülmemiş Arazi Satışı: 133 Yetkili Cezai Sorumluluk Altında!

Tacikistan'da arazi mevzuatının ihlali ve yasadışı arsa tahsisine ilişkin geniş çaplı yolsuzluk suçları açığa çıkarıldı. Ülke Başsavcısı Habibullo Vohidzoda'nın açıklamasına göre, 2026 yılının ilk yarısında 100'den fazla ceza davası açıldı ve çeşitli kademelerden 133 yetkili sorumlu tutuldu.

Zamin.uz Tacikistan'daki arazi yolsuzluğunun kapsamını, suçlanan yetkililerin yapısını ve resmi istatistik detaylarını sunmaktadır.

1. Belediye Başkan Yardımcılarından Arşivcilere: Sanıkların Yapısı

Tacikistan Başsavcılığı verilerine göre, yasadışı arazi satışı ve gaspı şemalarına kamu yönetimi ile yerel makamların üst düzey temsilcileri doğrudan katıldı.

Sorumlu tutulan 133 yetkili arasında şehir ve ilçe başkanlarının (hakimlerin) yardımcıları, arazi yönetimi temsilcileri ve mimarlık hizmeti çalışanları yer almaktadır.

Tacikistan Başsavcısı Habibullo Vohidzoda'nın açıklamasından:

«Aralarında yürütme organlarının 14 çalışanı, şehir ve ilçe başkanlarının 7 yardımcısı da bulunuyordu. Bu kişilerin tamamı arsaların yasadışı gasp edilmesi ve dağıtılmasında doğrudan yer aldı. Arazi mevzuatına uyulmaması devletimiz için temel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.»

2. 7600'den Fazla Kanun İhlali: Devlet Jeodezi Komitesi'nin Korkunç Rakamları

Arazi kaynaklarının kullanımındaki düzensizliğin sadece bazı yetkililerin eylemleriyle sınırlı kalmayıp kitlevi bir nitelik kazandığı kaydedilmektedir.

Tacikistan Devlet Jeodezi Komitesi tarafından yayınlanan resmi rapora göre, 2026 Ocak ve Haziran ayları arasında ülke genelinde arazi kuralları ve mevzuatına uyulmamasının 7 bin 600'den fazla durumu tespit edilmiş ve kaydedilmiştir.

Tacikistan'da arazi dolandırıcılığıyla suçlanan yetkililerin tablosu

Kategori / Unvanı

Sorumlu Tutulanların Sayısı

Arazi Yönetimi Organları Çalışanları

52 kişi

Çiftlik Başkanları ve Arşiv Hizmeti Çalışanları

31 kişi

Toplum, Köy ve Mahalle Yönetimi Çalışanları

29 kişi

Yürütme Organı Çalışanları (7 belediye başkan yardımcısı dahil)

14 kişi

Mimarlar

7 kişi

TOPLAM SORUMLU TUTULANLAR

133 yetkili

Arazi kaynaklarından rasyonel ve yasal yararlanılması, arazi alım satımındaki yolsuzluğun önlenmesi tüm bölgemiz için çok güncel ve hayati bir konudur.

Bu analitik makaleyi arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve girişimci tanıdıklarınızla derhal paylaşın!

Sizce arazi sektöründeki bu tür geniş çaplı yolsuzluk ve yasadışılıkların önlenmesi için hangi katı tedbirlerin alınması gereklidir? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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