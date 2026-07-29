Tacikistan'da Görülmemiş Arazi Satışı: 133 Yetkili Cezai Sorumluluk Altında!

Tacikistan'da arazi mevzuatının ihlali ve yasadışı arsa tahsisine ilişkin geniş çaplı yolsuzluk suçları açığa çıkarıldı. Ülke Başsavcısı Habibullo Vohidzoda'nın açıklamasına göre, 2026 yılının ilk yarısında 100'den fazla ceza davası açıldı ve çeşitli kademelerden 133 yetkili sorumlu tutuldu.

Zamin.uz Tacikistan'daki arazi yolsuzluğunun kapsamını, suçlanan yetkililerin yapısını ve resmi istatistik detaylarını sunmaktadır.

1. Belediye Başkan Yardımcılarından Arşivcilere: Sanıkların Yapısı

Tacikistan Başsavcılığı verilerine göre, yasadışı arazi satışı ve gaspı şemalarına kamu yönetimi ile yerel makamların üst düzey temsilcileri doğrudan katıldı.

Sorumlu tutulan 133 yetkili arasında şehir ve ilçe başkanlarının (hakimlerin) yardımcıları, arazi yönetimi temsilcileri ve mimarlık hizmeti çalışanları yer almaktadır.

Tacikistan Başsavcısı Habibullo Vohidzoda'nın açıklamasından: «Aralarında yürütme organlarının 14 çalışanı, şehir ve ilçe başkanlarının 7 yardımcısı da bulunuyordu. Bu kişilerin tamamı arsaların yasadışı gasp edilmesi ve dağıtılmasında doğrudan yer aldı. Arazi mevzuatına uyulmaması devletimiz için temel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.»

2. 7600'den Fazla Kanun İhlali: Devlet Jeodezi Komitesi'nin Korkunç Rakamları

Arazi kaynaklarının kullanımındaki düzensizliğin sadece bazı yetkililerin eylemleriyle sınırlı kalmayıp kitlevi bir nitelik kazandığı kaydedilmektedir.

Tacikistan Devlet Jeodezi Komitesi tarafından yayınlanan resmi rapora göre, 2026 Ocak ve Haziran ayları arasında ülke genelinde arazi kuralları ve mevzuatına uyulmamasının 7 bin 600'den fazla durumu tespit edilmiş ve kaydedilmiştir.

Tacikistan'da arazi dolandırıcılığıyla suçlanan yetkililerin tablosu

Kategori / Unvanı Sorumlu Tutulanların Sayısı Arazi Yönetimi Organları Çalışanları 52 kişi Çiftlik Başkanları ve Arşiv Hizmeti Çalışanları 31 kişi Toplum, Köy ve Mahalle Yönetimi Çalışanları 29 kişi Yürütme Organı Çalışanları (7 belediye başkan yardımcısı dahil) 14 kişi Mimarlar 7 kişi TOPLAM SORUMLU TUTULANLAR 133 yetkili

Arazi kaynaklarından rasyonel ve yasal yararlanılması, arazi alım satımındaki yolsuzluğun önlenmesi tüm bölgemiz için çok güncel ve hayati bir konudur.

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