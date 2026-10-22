Avustralya'da cenazelerin toprağa dönüştürülmesine yasal izin verildi

·7·Dünya
Avustralya'da cenazelerin toprağa dönüştürülmesine yasal izin verildi

Avustralya'da cenaze törenlerine yönelik sıra dışı bir alternatif yöntem hayata geçiriliyor. Yeni Güney Galler eyaletinde, cenazelerin özel bir işlemle verimli toprağa dönüştürülmesine izin veren bir yasa kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre halk, 2028 yılından itibaren bu yöntemi kullanabilecek.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, bu girişim geleneksel defin ve kremasyona kıyasla daha ucuz ve çevre dostu bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Yasa tasarısı bağımsız milletvekili Alex Greenwich tarafından sunuldu.

Cenaze nasıl toprağa dönüştürülüyor?

Bu yöntem terraformasyon veya insan vücudunun kompostlanması olarak adlandırılıyor. Süreçte cenaze, saman, ot ve çiçek yaprakları gibi doğal malzemelerle birlikte özel bir hermetik konteynere yerleştiriliyor.

Konteyner içinde 40-60 gün boyunca hava sirkülasyonu sağlanıyor. Sonuç olarak organik maddeler ayrışarak bitki yetiştirmede kullanılabilecek verimli bir toprak oluşuyor. Hazır olan ürün, merhumun yakınlarına teslim ediliyor.

Bu yönteme neden ihtiyaç duyuldu?

Yeni defin yöntemini destekleyenler, bunun birkaç avantajına dikkat çekiyor. İlk olarak, bu tür bir işlem için geleneksel mezarlıklarda özel bir arazi tahsis edilmesi gerekmiyor. Bu, mezarlık alanı sıkıntısı çeken bölgeler için büyük önem taşıyor.

İkincisi, terraformasyon kremasyona kıyasla daha az sera gazı salınımına neden olabilir. Ayrıca bu yöntemin geleneksel cenaze törenlerinden daha ucuz olması bekleniyor. Avustralya'da geleneksel defin masraflarının 50 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Avustralya'da bu hizmeti sunmak için sağlık ve çevre standartlarına uygun özel lisanslı merkezlerin kurulması planlanıyor. Bu merkezlerin 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu karar, Avustralya'da ve güney yarımkürede bu defin yönteminin yasallaştırılması adına atılan ilk adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Dünyada ise insan vücudunun kompostlanmasına bazı ABD eyaletlerinde ve Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde de izin verilmiş durumda.

Yeni Güney GallerAlex Greenwichİnsan KompostlamaTerraformasyonAvustralya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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